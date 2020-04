Otoño SUPLEMENTO RURAL 16 de abril de 2020 Redacción Por Tan desatentas fueron las miradas. Que no alcanzo ningún hombre en este mundo a enumerar mis hojas y mis cantos. Mi ausencia ahora ocupa mucho espacio: un vuelo incesante de aves marca el lugar donde falto, que se agranda. (Silvina Ocampo, Epitafio de un árbol).

TAREAS DE TEMPORADA



Retire de la tierra de las macetas las sales que provocó el riego abundante de verano. Quite la capa superior de tierra compactada de color blanquecino y coloque humus de lombriz y tierra abonada en su reemplazo.

Las flores de verano se cambian por las de invierno. Si aún no llegaron al vivero las que usted está esperando, deje el cantero libre por unos días, de esta manera la tierra irá acumulando agua y nutrientes. POR LO MENOS HASTA QUE SE LEVANTE LA CUARENTENA.

Es tiempo de plantar bulbosas de floración invernal y de principios de primavera tales como Jacintos, crocus, tulipanes, narcisos, anémonas, varas de San José, Amarilys etc. si quieren yo dispongo de vara de San José rosadas y Amarilys rojos y blancos… me escriben y acordamos.

Conviene inspeccionar las plantas para evitar ataques de hongos, muy comunes con estos días tan húmedos y frescos.

En esta época comienza a disminuir la luz ambiental. Un recurso para compensar su falta es ubicar las plantas cercanas a una fuente dicroica entre 6 y 8 horas diarias. O más cerca de las ventanas.

Algunas especies llamadas de interior por ejemplo Zingonium, Cordatum o Pothus, se pueden cultivar en agua. Las raíces sufren cambios muy notables para poder captar el oxígeno disuelto en el líquido.

Las grandes lluvias de verano, han provocado caídas o inclinación de árboles y arbustos. Repase tutores y ataduras y vuélvalos a su posición original con sumo cuidado evitando que entre aire en las raíces.

Divida los Hemerocalis temprano antes de las heladas, aproveche ahora que la tierra está bien húmeda, levante la planta completa, lave las raíces y con sumo cuidado separe todas las plantas.

No pode las gramíneas ya que, aún secas serán una agradable decoración invernal.

Limpie las malezas, aporte compost, levante los sitios que se inundan, tape las palanganas que están muy profundas para evitar que el agua de lluvia se acumule en forma prolongada y asfixie las raíces por falta de oxígeno. Recuerden que los árboles que ya tienen entre 3 y 5 años pueden dejar de hacerle las palanganas.

Fertilice su césped con urea o triple 15 a razón de 1.5 kg por 100 m cuadrados.

Qué sembrar en la huerta: lechuga, acelga, espinaca, ajo, coliflor, puerro, zanahoria, escarola, perejil, rabanito, hinojo, repollo, remolacha, cebolla, radicheta, rúcula, apio. Como verá, casi de todo.

No olvidar plantar aromáticas como Cedrón, menta, romero, orégano, burrito.

Bueno, creo que por hoy es suficiente y tienen bastante para hacer en estos días. Les mando un beso y QUEDATE EN CASA.

MARIA PAULA BERTA.