"No estigmatizar al personal de salud porque se enferma" Locales 16 de abril de 2020 Redacción Por La pandemia del COVID-19 muestra entre otras cosas situaciones y actitudes lamentables que evidencian en muchos casos la falta de empatía y responsabilidad de muchos ciudadanos. En las últimas horas se apuntó contra el traumatólogo Pablo Palomeque por infectarse con coronavirus y se hizo viral una publicación en la que se “escracha” a un Centro de Salud y al profesional que se infectó trabajando.

PABLO PALOMEQUE. El traumatólogo que contrajo la enfermedad.

Desde que la pandemia de COVID-19 llegó al país y a nuestra ciudad, no es la primera vez que se “escracha” a una persona que contrajo coronavirus y se comparte por diferentes vías de comunicación información falsa y maliciosa, donde de algún modo se la responsabiliza a la persona -vaya uno a saber de qué- y se le endilga actitudes irresponsables respecto al contagio de este virus.

Esto sucedió con el traumatólogo Pablo Palomeque (Matricula 4593), que contrajo la enfermedad al estar trabajando y cooperando en medio de la pandemia.

“La realidad es que yo me contagio hisopando a los pacientes en sus domicilios y la verdad es que sobre cómo se trató la información y como circuló lo que circuló, yo trato de entender a la gente porque lo hace seguramente por desconocimiento. Lo importante es no estigmatizar al personal de salud porque se enferma y estamos expuestos a eso porque es nuestro trabajo, no somos trabajadores que no estamos expuestos al contagio, sabemos el riesgo que corremos y lo asumimos. Las críticas no las podemos manejar”, señaló el traumatólogo.

El profesional de la salud contó que hace desde el 27 de marzo que está realizando hisopados a muchos rafaelinos y varios de ellos dieron positivo de COVID-19. El último sábado empezó a tener algunos síntomas, febrícula y decaimiento.

“Yo estaba haciendo consultorio de manera muy restringida a los pacientes que sí o sí necesitaban ser vistos por un traumatólogo ya sea por algún accidente de trabajo o algo puntual, porque no es verdad que estaba haciendo consultorio normalmente. Atendía con todas las medidas de protección, barbijo, los lentes de recubrimiento facial, el lavado de manos y en los domicilios donde íbamos a hacer los hisopados el 107 te da todos los elementos de protección necesarios, no es un tema de falta de medidas; seguramente fue un error mío, esos errores se producen al desvestirse, después de haber estado en contacto hay una secuencia estricta para hacerlo, yo creí haberla cumplido tal como se indica pero pudo haber habido un error de mi parte que me expuso al contagio”.

Palomeque remarcó que hay que entender que este es un virus que es extremadamente contagioso; “por el simple contacto con alguna superficie en donde está, te pica justo la cara e inconscientemente una cosa que has hecho millones de veces en tu vida la hiciste y te tocás. Nosotros sabemos a lo que nos exponemos y el reclutamiento para hacer los hisopados es voluntario”.



CONTACTOS AISLADOS

Respecto a los contactos que mantuvo y al aislamiento de los mismos, el traumatólogo precisó que la chófer de la ambulancia que lo traslada a hacer los hisopados fue su último contacto por lo que se aisló, al igual que su familia. El viernes Palomeque no hizo consultorio y luego el sábado ya le aparecieron los síntomas por lo que se recluyó en su vivienda.