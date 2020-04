"Hay demasiada gente en la calle en medio de la cuarentena" Locales 16 de abril de 2020 Redacción Por El coordinador de epidemiología de la región, señaló que el ciudadano debe entender que el aislamiento y el quedarse en casa sigue siendo la única vacuna eficaz para evitar contagiarnos del coronavirus. Hoy en Rafaela registra 21 casos.

FOTO ARCHIVO ROBERTO VITALONI. Coordinador de Epidemiología de la Región.

El Dr. Roberto Vitaloni, Coordinador de Epidemiología de la Región afirmó de manera categórica, que hoy en Rafaela no hay circulación comunitaria del COVID-19, sino por conglomerado y subrayó que hoy ve a demasiada gente en la calle y no cree que todos ejerzan actividades esenciales.

Si bien hasta el momento todos destacan que, el aislamiento social obligatorio a raíz de la cuarentena decretada por un DNU por el gobierno nacional, muestra los resultados respecto al objetivo de achatar la curva del virus, también es cierto que con el paso de los días la gente tiende a relajarse.

Vitaloni fue muy claro a la hora de remarcar que “hoy no hay vacuna contra el COVID_19 y lo único que sirve para evitar contagiarse es no salir innecesariamente y quedarse en casa.

El profesional además se refirió a la estigmatización que parte de la sociedad hace hacia quienes se contagian de coronavirus y dijo que “es inhumano salir a cazar brujas y destruir a personas gratuitamente, publicando con nombre y apellido que tienen coronavirus y un montón de otras cosas. ¡En que nos convertimos”! enfatizó.

Por otra parte el coordinador de epidemiología insistió con las medidas de prevención que debemos adoptar, que son el recurrente lavado de manos, el distanciamiento físico y a partir de las nuevas disposiciones el uso de los barbijos.