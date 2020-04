World Rugby: confirmó la candidatura de Pichot Deportes 16 de abril de 2020 Redacción Por El argentino irá por la presidencia y competirá con el inglés Bill Beaumont.

FOTO ARCHIVO CANDIDATOS. / Agustín Pichoy junto a Bill Beaumont.

BUENOS AIRES, 16 (NA) -- La World Rugby anunció oficialmente que el argentino Agustín Pichot y el inglés Bill Beaumont serán los dos candidatos a presidente de la World Rugby en la elección que se realizará el próximo 12 de mayo, de manera virtual.

Pichot, quien es el actual vicepresidente, había anunciado días atrás su candidatura para competir con el actual presidente para dirigir los destinos de la disciplina en el mundo.

"De acuerdo al punto 9.6.2 (c) del estatuto de World Rugby, las uniones en membresía fueron invitadas a enviar sus nominaciones para las posiciones de Presidente y/o Vice-presidente de World Rugby antes de la fecha de cierre del 12 de abril de 2020. Todas las nominaciones debían ser propuestas y secundadas por una unión en membresía", informó la web oficial.

El próximo presidente debe tener 26 votos a favor, pero la paridad en la compulsa entre los dos candidatos aún no permite visualizar una definición.

La candidatura de Pichot fue respaldada (en este caso se necesita que algunas de las asociaciones lo nomine) por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la federaciones de Australia y Sudáfrica.

En tanto, la reelección de Sir Bill Beaumont -segundo mandato- fue propuesta por la Federación Francesa de Rugby y respaldado por la Unión de Rugby de Fiji.

Las propuestas de Beaumont y Pichot son diametralmente opuestas, ya que el inglés no quiere modificar el status actual del rugby mundial, mientras que el argentino apuesta por una renovación, con la idea de un "rugby global e igualitario".

Por otro lado, Bernard Laporte, presidente de la Federación Francesa, está nominado a vice y hay ocho para los siete puestos en el Comité Ejecutivo de World Rugby: Mark Alexander, Khaled Babbou, Bart Campbell, Gareth Davies, John Jeffrey, Ratu Vilikesa Bulewa Francis Kean, Bob Latham y Brett Robinson (secundado por Argentina).

La World Rugby indicó que "con la actual pandemia de COVID-19 que hace imposible que las reuniones se desarrollen según lo programado, World Rugby ha confirmado que el calendario de las reuniones del Consejo y el comité de mayo se llevará a cabo de forma remota".

El Presidente, el Vicepresidente y el Comité Ejecutivo serán elegidos por un período de cuatro años que comenzará inmediatamente después de que el auditor anuncie los resultados al Consejo el 12 de mayo.