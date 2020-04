Deck "enamoró" a Kobe Bryant Deportes 16 de abril de 2020 Redacción Por Manu Ginóbili contó intimidades de aquella semifinal del Mundial que vio junto al basquetbolista estadounidense.

FOTO ARCHIVO FIGURAS. / Manu Ginobili y Kobe Bryant, un encuentro de gigantes.

Durante la semifinal del Mundial de básquet en China el año pasado, si bien todos los ojos estaban puestos en el duelo entre Argentina y Francia, no eran pocos los que también disfrutaban de ver a un retirado Emanuel Ginóbili compartiendo el partido al lado de Kobe Bryant. Ayer, Manu confesó que hubo un jugador que "enamoró" al exjugador de Los Ángeles Lakers: el Tortuga Gabriel Deck.

"Kobe me preguntaba todo. Era un enfermito del básquet, un apasionado total, estudiante del juego. Quedó enamorado de Tortuga y se lo conté después: que Kobe se había vuelto su fan y que se lo quería llevar a los Lakers", contó Manu en diálogo con Nicolás Laprovittola en su podcast Hola qué tal cómo estás.

Aquél día, el Tortu supo anotar 13 puntos y bajar dos rebotes para el triunfo argentino por 80 a 66 que le permitió disputar la final ante España.

Más allá de haber revelado el fanatismo del fallecido basquetbolista por el oriundo de Colonia Dora, el exjugador de San Antonio Spurs también recordó lo gracioso del momento a medida que avanzaba el duelo: "Llegó un momento en el que yo estaba muy exultante y no podía hablar más, estaba nervioso. En el primer tiempo venía bien, pero después me excité mal y, de hecho, en un par de acciones Kobe me miró raro, como diciendo '¿qué está haciendo éste?'", cerró.