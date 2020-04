Blatter: "Estados Unidos o Japón podrían organizar el Mundial 2022" Deportes 16 de abril de 2020 Redacción Por El extitular de la FIFA había designado a Qatar como organizador de dicha cita mundialista, pero su postura cambió, a casi 10 años, a raíz de las acusaciones por corrupción que empañaron esa votación.

FOTO ARCHIVO BLATTER. / El ex presidente de FIFA reconoció que el Mundial 2022 podría jugarse en Estados Unidos.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter aseguró ayer que Estados Unidos podría organizar la Copa del Mundo 2022 en lugar de Qatar, en medio de nuevos reclamos de corrupción en la adjudicación de la sede.

Estados Unidos organizaría el Mundial junto con México y Canadá en 2026, pero Blatter sostuvo que podría ser el país sede cuatro años antes: "Estados Unidos podría hacerlo, son capaces. No es ciencia espacial", afirmó.

Sin embargo, sostuvo que "Japón también podría hacerlo", dado que "se ofrecieron para organizar la Copa Mundial 2022".

"Afortunadamente, el Mundial solo tendrá 32 equipos y no 48 como había planeado (el presidente de la FIFA, Gianni Infantino). El esfuerzo organizativo no sería mayor que el 2018", destacó el ex mandatario de la organización.

Por otra parte, expresó que Europa no sería "primera opción" en caso de que se lleve a cabo el cambio del país organizador.

"Alemania también podría hacerlo, pero esto significaría que la Copa del Mundo se organizaría nuevamente en Europa después del 2018", dijo, en referencia a la realización de la cita máxima del fútbol en Rusia en aquel año.

Blatter, de 84 años, fue forzado a abandonar la presidencia de la FIFA en medio del mayor escándalo de corrupción de la historia de la organización.

El caso del controvertido pago a Michel Platini cuando era presidente de la UEFA hizo que Blatter fuera suspendido de toda actividad ligada con el fútbol.

"¿Qué más deberían hacer los fiscales federales? Este caso ni siquiera está relacionado con el derecho penal. Es un proceso dentro de una asociación, la FIFA y, por lo tanto, el derecho civil", se quejó quien espera ser nombrado presidente honorario luego de ser liberado de todos los cargos.