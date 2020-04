Recurre al Repro Deportes 16 de abril de 2020 Redacción Por NEWELL'S

El vicepresidente segundo de Newell s Old Boys, Cristian D’Amico, señaló que el club rosarino podría acceder al "Programa de Reproducción Productiva" (Repro) ofrecido por el Gobierno ante la suspensión de las actividades que deja en jaque la economía de los clubes.

"El Repro es una herramienta más, estamos viendo varias alternativas, no es fácil obtenerlo y lo que te da es entre 6 mil y 10 mil pesos por empleado es muy poco dinero para lo que representa en cada trabajador", sostuvo en diálogo con Radio Del Plata.

Sobre una posible reanudación de los encuentros en la Argentina, manifestó: "Cuando charlamos con los dirigentes, de lo último que hablamos es de cuándo vuelve el fútbol. Las problemáticas son otras, como la salud de todos, que es lo fundamental. Sin salud no hay nada".

Sin embargo, afirmó sobre la situación económica de la institución: "Tenemos asegurada la plata de este mes de la Copa de la Superliga, en mayo hay una gran posibilidad que se asegure. Después no sabemos qué va a pasar. La televisión es un 35 por ciento de lo que necesitamos".