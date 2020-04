Se aceleraron los precios y la inflación fue de 3,3% Nacionales 16 de abril de 2020 Redacción Por EN MARZO

FOTO NA INFLACION. Un problema sin fin.

BUENOS AIRES, 16 (NA).- La inflación se disparó 3,3% en marzo, mes en el que comenzó a impactar con fuerza la pandemia de coronavirus, con una fuerte suba del 17,5% en el rubro Educación y del 8,3% en Comunicación, informó ayer el INDEC.

En un año, la suba de precios fue del 48,4% y en el primer trimestre llegó al 7,8%. En enero, la suba había sido del 2,3% y en febrero del 2%, según la estadística oficial. La división Educación fue la de mayor aumento en marzo, impulsada por la actualización de cuotas en todos los niveles de enseñanza.

La categoría Estacionales también subió fuerte (4,9%), encabezadas por alzas en frutas y verduras, tubérculos y legumbres. Estas subas, en conjunto con las observadas en carnes, fueron las principales causas del incremento en Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que fue la de mayor incidencia en todas las regiones y llegó al 3,9%.

La división Comunicación registró otro fuerte aumento subas en tarifas de telefonía fija, móvil e internet, señaló el organismo. Los aumentos de telefonía fija y móvil se retrotrajeron los últimos días de marzo, lo cual redujo su incidencia en la división.

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la de menor suba en y en ella se destacaron las bajas observadas en las tarifas de electricidad, gas y otros combustibles en las regiones de Gran Buenos Aires, Pampeana, Cuyo y Patagonia.

El rubro de prendas de vestir y calzado aumentó en marzo un 4,2%, por el impacto del cambio de temporada, los precios de bebidas alcohólicas y tabaco subieron 2,9%, salud 2,7%,, recreación y cultura 2,5%, hoteles y restaurantes 2,2% y otros bienes y servicios un 2%.

La inflación en el aglomerado Gran Buenos Aires (Capital y conurbano), trepó 3,6%, pero el indicador más alto se registró en la Región Noroeste, con 3,8%, seguida del Noroeste con 3,5%. Las regiones de cuyo, con un aumento del 3,1%, Pampeana con un 3% y la Patagonia, 2,6%, se ubicaron por debajo del nivel general.

La inflación se ubicó por encima de la expectativa de consultoras privadas, que habían proyectado hasta un máximo del 3% y en su mayoría promediaron 2,5%.



ALIMENTOS Y BEBIDAS

Los precios de alimentos y bebidas crecieron 3,9% en marzo, por encima del nivel general del 3,3%, en plena pandemia de coronavirus. En el primer trimestre del año, el precio de los alimentos aumentó 11,8%, cuatro puntos porcentuales por encima del alza del nivel general, que llegó al 7,8%, según cifras publicadas por el INDEC.

El Gobierno publicó el 26 de marzo último un listado de precios máximos en unos 2.300 productos de 50 categorías básicas de consumo, que retrotraía los valores al 6 de marzo último. La iniciativa oficial indicó que estos valores máximos de referencia estarían vigentes para hipermercados, supermercados, almacenes, autoservicios, minimercados y supermercados mayoristas en todo el país durante los próximos 30 días corridos. No obstante, el IPC de marzo no reflejó en toda su dimensión el objetivo del Gobierno de evitar abusos y frenar los precios.