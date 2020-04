Ideas para llegar a ser el protagonista de tu vida

Descubrí tu propósito y establecé tu visión personal y profesional. Sé consciente de que tus resultados se crean desde el conjunto de tus creencias. Tu autoestima necesita ser desarrollada, aumentada y fortalecida, la educación continua es la gran oportunidad de lograrlo. Creá redes reales y virtuales que soporten tu crecimiento. Recordá que tus resultados están alineados con lo que hacés todos los días. Tené en cuenta que lo único constante es el cambio. Dale la bienvenida. En tus manos está la gran oportunidad de crear el estilo de vida que deseás.

Marca Personal… ¿para qué?

…para potenciar tu desarrollo personal y carrera profesional; …para lograr un beneficio emocional; …para elevar tu motivación; …para mejorar tus resultados económicos; …para construir entre todos un mundo mejor.

¿Qué es una marca personal?

La Marca Personal es la oportunidad de dejar tu huella de forma auténtica, en un marco de valores. El beneficio es para vos y para los demás. Es lo que te ayudará a visibilizar tu magia. Una marca tiene una imagen y una identidad. La identidad se relaciona con el ser y la imagen con el estar siendo.

La marca es la posibilidad de lograr visibilidad y credibilidad, a través de la narración de historias que permiten la identificación y conexión emocional. No podemos elegir lo que nos sucede, lo que si podemos es elegir es cuál será nuestra actitud, siempre lo que está bajo nuestro poder es la actitud que asumiremos. Todo lo vivido te hizo ser la persona que sos, y afortunadamente hoy puede ser el comienzo de tu cambio, si y solo si vos así lo querés. Te animo a que asumas el compromiso, pero no solamente como una expresión bienintencionada de deseo, te animo a que te comprometas, pero… ¿qué implica el compromiso? El compromiso es una acción que existe solo en nuestro hablar y escuchar. Comprometerse es crear algo que anteriormente no existía. Es un acto creativo, es una acción ejecutada entre seres humanos, y siempre conectada con el futuro. El compromiso implica la asunción de responsabilidad, no es solo personal, porque al asumir compromisos, también estamos creando expectativas en los demás. Al comprometernos nos sentimos diferentes, transcurrimos en un estado emocional que nos potencia, que nos impulsa. Por el contrario el no compromiso, implica posibilidad de retirarse, ineficiencia e ineficacia.

“El compromiso es la diferencia entre vivir en un contexto de responsabilidad por la creación del futuro versus vivir en un contexto de razonabilidad en el cual soportar lo que las circunstancias nos den.” James Selman

Marca personal*

Para generar cualquier cambio es necesario asumir el compromiso. El compromiso es una acción; comprometerse es crear algo que anteriormente no existía. Podríamos decir que es un acto creativo, algo puede surgir a partir de mi acción. Lógicamente existen diferentes compromisos: podemos comprometernos a encontrarnos con un amigo, a pagar una cuenta, a ir a la escuela o a desarrollar un proyecto. Esta acción siempre se encuentra conectada con el futuro.

“Las personas razonables se adaptan a las circunstancias. Las irrazonables adaptan las circunstancias a sí mismas. El progreso depende de las personas irrazonables.” George Bernard Shaw

Entonces, es importante destacar que si solo nos comprometemos con lo que consideramos que es razonable o factible, nos estamos adeudando a más de lo mismo. Cualquier ejemplo de cambio significativo empezó con alguien que se comprometió con una posibilidad que era vista como irrazonable o imposible en ese momento, alguien que se animó a preguntarse: “¿Por qué no?”.

Es importante que en este punto te preguntes: ¿Ultimamente cómo estoy cumpliendo con mis compromisos?; ¿Me animo a los compromisos irrazonables?; ¡Es tan lindo poder aprender! Reconectate con tus sueños... así sentado como estás, regalate un espacio para soñar...

Yo me animo a soñar, ¡y en grande! Te invito a vos también a que lo hagas, un cambio cualitativo en tu vida es posible. Una vez que te hayas reconectado con tus sueños, es importante tomar conciencia de la brecha que te separa de ellos, es decir, de la diferencia entre tu situación actual y el lugar deseado

Fredy Kofman pretende demostrar el traspaso de ciego a experto. El primer paso para poder comenzar cualquier proceso de aprendizaje es descubrir qué herramientas nos están faltando. Salir de la ceguera es fundamental, ya que el ciego no sabe que no sabe. Cuando tomamos conciencia, surge una nueva posición: la del ignorante. Al asumir el compromiso de aprender, reconociendo previamente nuestra incompetencia, surge la posición del principiante. Este necesita encontrar a una persona que lo acompañe y ayude a generar aprendizajes. Esta persona podría ser un coach, es decir, un entrenador.

¿Y qué puede hacer un coach por su cliente?

Escuchar activamente y hacer devoluciones. Facilitar el cambio de observador. Conversar para generar contextos productivos. Acompañar en los procesos personales de cambio.

Un coach es una persona que asiste y acompaña a alcanzar resultados que sin su intervención resultarían inalcanzables o llevarían mucho más tiempo. En este caso noto un paralelismo con la zona de desarrollo próximo: existe una persona ajena que acompaña al principiante estableciendo desafíos y generando el contexto necesario para el aprendizaje. En último lugar surge la posición del experto. La persona ha alcanzado un cierto nivel de competencia en algún campo específico. Es fundamental resaltar que ser experto en un área no implica serlo en todos los ámbitos, ya que siempre nos encontraremos faltos de herramientas y necesitaremos generar nuevos aprendizajes. La pregunta que muchas veces me hacen mis clientes es: “¿Hasta cuándo deberé aprender?”, la respuesta es: “Mientras vivamos, hasta el final de nuestros días, hasta el último minuto de conciencia que tengamos”. Cabe mencionar que esto es un proceso dinámico y no estático, ya que con gran rapidez los cambios que se producen en el entorno pueden colocarnos nuevamente en una posición de ceguera para otros nuevos aprendizajes. A través de los avances de las neurociencias se ha podido estudiar los sucesos que se producen cuando ingresa información en el cerebro humano. No se trataría entonces solamente de incorporar conocimientos o información, sino tambiénde generar cambios en las conexiones neurológicas. El gran desafío es que serían necesarios un fuerte estímulo y disparos repetidos que reúnan cierta cantidad de neuronas. Volviendo a tu marca personal, una vez determinada tu visión, tus objetivos de corto, mediano y largo plazo, y conocidas tus oportunidades y obstáculos, viene otra etapa que implica definir y establecer acciones que permitirán alcanzar los objetivos. Este concepto se denomina “estrategia” y puede definirse como acciones específicas para ser realizadas en el futuro, alineadas con el fin de alcanzar los objetivos específicos. La visión y los objetivos son el hacia dónde y las estrategias son el cómo y el qué tengo que hacer. Como habrás descubierto a esta altura, este proceso de cambio personal puede resultar placentero, y mejor aún, implica un ordenamiento de nuestras emociones, deseos y acciones. El proceso de desarrollo de nuestro plan de marketing personal es un proceso lógico y progresivo. Existe una red que se encuentra íntimamente enlazada en forma cronológica.

En Creativa Consulting te esperamos para acompañarte en el maravilloso camino del aprendizaje, para que descubras el poder de tu lenguaje, como generador de realidades. Si querés conocer más sobre Marca Personal, podés conseguir en todas las librerías del país el libro Marca Personal, cómo hacer visibles tus talentos y habilidades personales de Sonia Grotz- Ediciones B. También en formato e-book en Amazon. Ingresando en www.creativaconsulting.com.ar podrás encontrar el cuaderno digital de Marca Personal sin cargo.

*Texto extraído del libro Marca personal de Sonia Grotz