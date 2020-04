En busca de… Sonia Grotz, coach ontológico

LP - Empezar esta entrevista no resulta fácil, pero estimo que es necesario sacar el foco de los cuidados médicos y la cantidad de infectados o muertes.

S.G. - Esto que sucede es el comienzo de un nuevo mundo, es una gran bofetada de realidad. Una realidad que en mayor o menor medida, todos hemos contribuido a crear. ¿Sabés qué? Creo que más allá de mirar y tratar de predecir un futuro que sin dudas es incierto para todos, necesitamos reflexionar. ¿Te pusiste a pensar que parte de esta calamidad que estamos viviendo fue porque nos olvidamos de lavarnos las manos? Porque no teníamos tiempo para algo tan simple... Porque nos olvidamos de los hábitos más simples. Increíble pero real. Es bueno que recordemos lo que escribió Robert Fulghum: “todo lo que hay que saber lo aprendí en el jardín de infantes”. ¡Horas de anuncios para recordarnos que es importante lavarnos las manos! Hábitos de higiene básica, que los niños aprenden en el jardín de infantes… Ojalá logremos aprender y abandonemos la arrogancia. Desde la mirada del coaching, yo diría que es un tiempo donde la adversidad nos ha sacado de nuestra zona de confort. Es un tiempo para despertar a una vida más consciente. Ansío que todo este sufrimiento haya tenido sentido y no volvamos a equivocar el camino. Las investigaciones realizadas sobre el cerebro indican que nuestra tendencia natural es hacia la fatalidad, desde el comienzo de los tiempos. En esos tiempos, quienes no estuvieran comportándose en modo huida, y atentos a los depredadores, perecían. Esos que sobrevivieron trasladaron a sus descendientes esas adaptaciones. Mi invitación hoy es a que utilicemos este contexto, que sin dudas es histórico, para aprender y así reinventarnos, como humanos y como profesionales. Es una excelente oportunidad para fortalecer nuestro cuerpo y nuestra mente. Un mundo nuevo está surgiendo, ojalá logremos generar los aprendizajes necesarios. Necesitamos revisar nuestras vidas y prioridades. Eso que era algo importante antes de todo esto, hoy es urgente.

LP - ¿Qué opinás sobre la situación de aislamiento social?

S.G. - Considero que es un momento que nos lleva a un mayor nivel de conexión con nuestro interior. Un tiempo que requiere más fortaleza de la habitual, y sin dudas un gran desafío porque necesitamos dejar de lado el estilo de vida en el que vivíamos de la puerta para afuera de nuestras casas, en una carrera alocada por el “tener”. Cualquier lugar era mejor que nuestras casas. Teníamos comportamientos nocivos que estaban arraigados, validados y aceptados, desde hace mucho tiempo. En mi trabajo como coach de marca personal escucho a personas que dicen no tener tiempo para estar en casa, o para reflexionar, ahora… ¡se presentó esta gran oportunidad!

LP - ¿Cómo podríamos ver el lado positivo frente a tanta calamidad?

S.G. - Enfocarnos en lo negativo, yo diría que es el camino más simple, cualquiera puede hacerlo… el gran desafío es empoderarnos y cambiar nuestra actitud. La queja nos resta poder y cuando decidimos enfrentar lo que nos toca vivir, encontramos una fuerza inusitada. Para empezar necesitamos cambiar nuestro lenguaje. Desde el coaching creemos que los seres humanos somos cuerpo, emoción y lenguaje. Podemos cambiar nuestra situación accionando desde cualquiera de estos dominios. Elegir cuidadosamente nuestras palabras, usando solo las positivas y amorosas, es un excelente ejercicio que impacta directamente en nuestro bienestar. Elegir no propagar ideas que generan alarma. ¡Cada uno de nosotros podemos generar el gran cambio!

LP - ¿Qué pasa si sentimos miedo?

S.G. - Es normal sentir miedo, las emociones no son ni buenas ni malas. No es buena idea tampoco reprimirlas. El primer paso frente a las emociones es reconocerlas y aceptarlas. El miedo es una alarma que nos muestra que nuestros recursos no están a la altura de las circunstancias (esto puede estar basado en hechos o en suposiciones). El miedo tiene que ver con realizar una proyección a futuro, algo que creemos que sucederá. Para contrarrestarlo necesitamos conectarnos con el tiempo presente. El tiempo presente es el único espacio donde podemos accionar. Necesitamos preguntarnos: ¿A qué le tengo miedo? ponerle nombre y darnos cuenta de que la gran mayoría de esos miedos son inventados por tu mente. Cuando decidimos abandonar nuestra pretensión de controlar lo que está fuera de nuestro alcance contamos con más energía para cambiar lo que sí podemos, nuestra actitud.

Frente a este escenario necesitamos tomar las precauciones del caso, accionar y aprender sobre cuestiones relacionadas con la prevención y luego aprovechar el tiempo extra para hacer cosas que nos hagan sentir mejor. Una de ellas es conectarnos con el amor y con la gratitud. Hay un ejercicio que propone Martin Seligman -llamado el padre de la psicología positiva- sobre la gratitud. La gratitud nos conecta con la abundancia. Cuando accionamos desde ese estado los efectos impactan directamente en nuestro bienestar. Es fundamental tratar de agradecer lo que nos está pasando y pensar cómo podríamos aprovecharlo, porque lo que sucede conviene. Había muchos comportamientos que naturalizamos desde hace mucho tiempo, y sin dudas ahora tenemos la chance de cambiar.

LP - ¿Y desde el cuerpo?

S.G. - Por ejemplo podríamos enfocarnos en respirar mejor, y hacer ejercicios de elongación. Es importante saber que cualquier acción consciente en alguno de nuestros dominios -cuerpo, emoción y lenguaje- puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida.

Otro ejercicio interesante es ponernos un lápiz entre los dientes para ayudarnos a tensionar los músculos en una sonrisa, cuando nuestro cerebro perciba eso, se va a “confundir” y empezará a buscar argumentos para sentirnos bien. ¡No me creas! Hacelo varias veces y registrá cómo te sentís.

LP - Algo más que desees agregar.

S.G. - Los invito a que ingresen a mi web www.creativaconsulting.com.ar. Allí, como también en mis dos libros: Marca Personal y Profesión Consciente, van a encontrar muchos cuentos, cursos y reflexiones. Este es un tiempo único. ¡Podemos aprovecharlo para aprender y superarnos!

Acerca de Sonia Paula Grotz

Coach de marca personal. Especialista en transformación digital. Directora de Creativa Consulting Escritora y disertante. Doctoranda en Educación Superior en la Universidad de Palermo. Maestría en Psicología Cognitiva en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, con doble titulación con la Universidad Autónoma de Madrid (tesis en proceso). Coach ontológico, con diseño empresario, licenciada en Comercialización, egresada de la UADE, Profesora de Educación Preescolar. Docente y speaker en las principales instituciones educativas de la Argentina. Especialista en Marca Personal, coaching de carrera, Marketing, ventas personales y negociación comercial. Marketing para lograr visibilidad + Coaching para desarrollar el potencial. Autora del libro Marca Personal, cómo hacer visibles tus talentos y habilidades naturales (Penguin Random House) y del libro Profesión Consciente, espiritualidad y negocios. Solopreneur. Fundadora y directora de Creativa Consulting- consultora especializada en marcas comerciales, profesionales y personales, esto implica el diseño de un plan de comunicación (redes sociales, relaciones públicas, eventos). Apasionada por el aprendizaje. Creadora de cursos, seminarios y entrenamientos con una mirada innovadora, para empresas, profesionales, emprendedores y personas.

por Raúl Vigini

[email protected]