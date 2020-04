Concejo: reunión de manera virtual en comisión Locales 15 de abril de 2020 Redacción Por Ayer por la mañana adoptando esta modalidad en medio de la emergencia por la pandemia de coronavirus, los ediles analizaron distintos temas pendientes en la agenda legislativa.

NUEVA EXPERIENCIA. Los concejales rafaelinos llevaron a cabo, frente a las "compu", su primera reunión de comisión.

En un encuentro virtual, ayer por la mañana los concejales realizaron la primera reunión de comisión, bajo esta modalidad impuesta por la pandemia del coronavirus y las restricciones establecidas por decretos. Allí se trataron distintos temas que tenían en agenda, referidos a medidas tributarias analizadas para hacer frente a la crisis y las notas recibidas desde varios sectores, comerciantes, profesionales y autónomos, que se encuentran atravesando una situación crítica tras el decreto de aislamiento preventivo y obligatorio que prohíbe desarrollar una amplia cantidad de actividades comerciales afectando económicamente a muchos rafaelinos.

Además, analizaron el alcance del nuevo DNU presidencial que extiende la cuarentena hasta el 27 de abril y su aplicación en el ámbito de nuestra ciudad. De este modo, los ediles seguirán con el trabajo legislativo cumpliendo

con las medidas preventivas y evitando conglomeraciones de personas. Desde el Concejo expresaron que, “hay responsabilidades y deberes que no pueden dejarse de lado, y esto requiere que nos adaptemos a esta situación que hoy nos toca vivir, sin eludir nuestras obligaciones”. Por último, confirmaron que las comisiones no presenciales continuarán desarrollándose mientras dure la medida instaurada a causa de la situación sanitaria.



VALORARON EL ENCUENTRO

“Tuvimos la primera reunión de este modo virtual, amigándonos con la tecnología y estas nuevas formas, pudimos asistir todos los concejales e hicimos un pantallazo de las nuevas realidades que tienen que ver con la pandemia, el enfoque sanitario, cuál es la realidad que se está viviendo y cómo están los centros de aislamientos. Analizamos varias notas que enviaron profesionales y comerciantes que nos solicitaron nuevos permisos para poder realizar actividades, que piden poder ingresar a la lista de excepciones. Es dificultoso para nosotros poder apoyar esto ya que tanto el Ejecutivo provincial como el local cumplen la normativa de la nación. Atendimos también las necesidades de muchas familias que no pueden ir a trabajar y poder realizar alguna actividad remunerada, analizamos posibles estrategias en un contexto difícil”, señaló la concejal oficialista Brenda Vimo.

Por su parte Juan Senn manifestó que “esta es la primera experiencia que tenemos desde el Concejo con esta modalidad virtual y obviamente que no es lo mismo que las reuniones de manera presencial, pero nos iremos adaptando. Lo importante con este nuevo mecanismo es poder estar conectados y tratar los temas de la ciudad, de otra forma no lo podríamos hacer porque estaríamos incumpliendo las normas nacionales. Vamos a seguir trabajando para que Rafaela esté preparada para lo que se avecina”.