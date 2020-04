Ya hay 20 casos positivos en la ciudad

Pasan las horas y los días y los casos positivos de coronavirus en la provincia y en nuestra ciudad continúan en aumento, lamentablemente. Al igual que el pasado sábado y en el comienzo de esta semana, este martes se registró un nuevo test positivo de COVID-19 en Rafaela, que ya cuenta con 20 ciudadanos infectados. Es que la Coordinación Epidemiológica de la Región de Salud 2 de la Provincia comunicó ayer un nuevo caso de COVID-19. Se trata de un hombre adulto mayor, quien estuvo de viaje en el exterior. El mismo se encuentra en su vivienda particular, con buen estado de salud, realizando el aislamiento pertinente y recibiendo los controles sanitarios. En tanto, aún quedan en estudio otros 7 casos de pacientes rafaelinos.

Por otro lado, dicho organismo recuerda, además, la aplicación de la vacuna antigripal para mayores de 65 años, menores de 24 meses y personas entre 2 y 64 años que tengan patologías crónicas. En este sentido, es importante cumplir con las medidas preventivas a fin de evitar la propagación del virus. Conserve la distancia interpersonal de metro y medio a dos metros. Higienice sus manos con agua y jabón o alcohol y evite llevarlas a la cara. Salga solo para lo indispensable.

Por último, también establece que a partir de este miércoles, será obligatorio el uso de barbijo no quirúrgico, tapabocas y/o máscara protectora, con carácter preventivo y social, para todas las personas que circulen por Rafaela, quedando exceptuadas aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista y las que por motivos de salud, tengan contraindicado su uso. Cuidándonos cada uno, nos cuidamos entre todos.



DOS MAS

Por su parte, el Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informó anoche a la población que a la fecha han sido confirmados 2 casos nuevos de COVID-19, con residencia en el territorio provincial (no mencionaron el nuevo caso positivo de Rafaela, pero en el parte informaron que son 20 los hisopados positivos y por primera vez hay coincidencia con el reporte que habitualmente brinda de nuestra ciudad). Dichos casos nuevos se registraron en Roldán y en Oliveros. El total de casos desde el comienzo de la pandemia asciende a 208. De esos casos, 202 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe. En tanto, las ciudades con más contagios son Rosario (85 casos), Santa Fe (27) y Rafaela (20).

Hasta la fecha se registraron un total de dos fallecidos para la provincia (uno en Rosario y otro en Rafaela). Dos pacientes continúan en cuidados intensivos, con asistencia respiratoria mecánica y el resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento. Por otro lado, un total de 26 pacientes confirmados presentan alta (7 definitivas y 19 transitorias). En la bota santafesina se registraron 2427 notificaciones de las cuales 2073 fueron descartados y 147 continúan en estudio

De los 202 casos confirmados y notificados en la Provincia de Santa Fe, un total de 121 casos manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 casos tuvieron contacto con personas con extranjeros o antecedente de viaje al extranjero, 54 casos tuvieron contacto con casos confirmados y 19 casos tuvieron viaje a Provincias con circulación. Seis de los casos confirmados con residencia habitual en la Provincia de Santa Fe (2 de Rafaela, 2 Venado Tuerto, 1 de Rosario y 1 de Santa Fe) fueron notificados en otras jurisdicciones (Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y CABA). De los 2 casos confirmados y agregados respecto al último parte, ambos tuvieron contacto con casos.