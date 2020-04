Es el momento de hacer todo nuevo Notas de Opinión 15 de abril de 2020 Por Guillermo Briggiler Debemos cambiar la forma de comercializar, hacer todo nuevo, el delivery será clave en este nuevo sistema. Se puede aplicar a casi todas las actividades. Quedémonos en casa, pero aprovechando el tiempo para generar negocios desde la cuarentena.

Hasta la llegada del virus el ochenta por ciento del mundo contaba con el veinte por ciento de la riqueza, o lo que también podemos decir el veinte por ciento concentraba el ochenta de los recursos. El que quiera profundizar en la página del INDEC están los datos de Argentina, seguramente los dejará asombrados.

Estamos frente a una crisis económica diferente a las que vivimos con anterioridad, entendemos que, en materia sanitaria, con el aislamiento social, se está logrando contener los contagios para no congestionar los efectores de salud y salvar vidas. Pero en materia económica, el costo de este aislamiento es elevadísimo y tengamos presentes que, si la economía no crece, no hay desarrollo y no hay movilidad social ascendente.

Sin embargo, es la oportunidad de hacer nuevo todo, teniendo en cuenta que está afectando a todo el mundo por igual. Todos están algo asustados y desconcertados, cambiaron nuestras rutinas, nos quedamos sin tinturas para el cabello, nuestras barbas se desmadran y estamos sin peluquerías para lookearnos, será la oportunidad de mostrarnos como somos. Nos acercamos más con nuestro núcleo familiar más pequeño y utilizamos las benditas tecnologías para seguir conversando con la familia más grande, los conocidos y los irreemplazables amigos.

Necesitamos más y mejores medidas económicas, el BCRA debe buscar la manera que los bancos, sin necesidad de abrir sus puertas, puedan motorizar la economía por medio del ahorro y el crédito. Festejamos las medidas de la provincia con nuevas líneas de crediticias, a la vez que pedimos que se incentive el ahorro, con nuevos instrumentos para que se pueda canalizar, vía préstamos, a la producción y el comercio. Hay mucha gente que hoy tuvo que cambiar su forma de comercialización, por dar solo mínimos ejemplos, los odontólogos solo están atendiendo urgencias, con lo que los mecánicos dentales no producen, el carpintero no puede ir a domicilio, los jardineros no pueden trabajar, entre muchos otros. Además, cuando la cuarentena se levante, el miedo al contagio seguirá. Entonces es el momento conveniente de cambiar la manera de satisfacer las necesidades de los consumidores, manteniendo la distancia. Quienes ofrecen servicios presenciales, subirán su tarifa por temor al contagio y es correcto que así lo haga.

Debemos cambiar la forma de comercializar, hacer todo nuevo, el delivery será clave en este nuevo sistema. Se puede aplicar a casi todas las actividades. Hoy por la cuarentena, solo funciona en el rubro alimenticio y de artículos de primera necesidad, pero sería interesante que se amplíe a todos los rubros. La tecnología ya está y es de acceso masivo a costos bajísimos, necesito solo el celular y acceso a redes sociales para promocionar. Tengo también las páginas que ya existente de comercio en red, incluso puedo utilizar mi estado de WhatsApp para ofrecer mi producción. Las vetustas estructuras de correos deben mutar a estructuras de delivery, para las ciudades, las áreas metropolitanas y conectarlas a nivel nacional.

La metamorfosis económica debe realizarse y es el momento ideal para generar un modelo económico nuevo, totalmente distinto a los existentes, donde prive el bien individual y común, coexistiendo ambos con un estado pequeño, eficaz, eficiente y presente.

Quedémonos en casa, con ello ayudamos mucho, pero podemos hacer más. Aprovechar el tiempo para generar negocios desde la cuarentena, y pensando en que esta va a terminar. Hacer esos llamados que tenemos postergado, a primos, viejos amigos, familiares lejanos, etc, nunca sabemos lo bien que pueden hacer nuestras palabras. Aprovechemos este tiempo para formarnos más, leer, estudiar, mirar tele y usa las plataformas que gustan, para entretenernos, educarnos y prepararnos para pertenecer al mundo nuevo.



