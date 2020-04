Las personas con discapacidad entre las nuevas excepciones Locales 15 de abril de 2020 Redacción Por La circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista, para realizar breves salidas en la cercanía de sus viviendas, se encuentran entre las nuevas excepciones que incorporó el gobierno en la cuarentena que se prorrogó hasta el 26 de abril.

FOTO ARCHIVO ESPECTRO AUTISTA. Pueden realizar breves salidas en cercanías de sus domicilios.

Prestando atención a diferentes planteos efectuados por profesionales que trabajan en el área de la discapacidad, desde este lunes entre las excepciones que se incorporan en esta nueva extensión de la cuarentena obligatoria, y que figuran en el decreto de necesidad y urgencia 355 por el cual se prorroga hasta el 26 de abril el aislamiento preventivo, social y obligatorio, está la circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista, para realizar breves salidas en la cercanía de sus residencias.

Esto lo podrán hacer acompañadas de un familiar o conviviente, para lo cual, las personas asistidas y su acompañante deberán portar sus respectivos Documentos Nacionales de Identidad y el Certificado Único de Discapacidad o la prescripción médica donde se indique el diagnóstico y la necesidad de salidas, la cual podrá ser confeccionada en forma digital.

Al ser consultada sobre esta posibilidad, la directora del Centro de Día La Huella, Rossana Pellegrini, indicó que “en lo personal creo que con los recaudos necesarios y respetando las distancias geográficas y con el acompañante indicado, las personas deben tener un espacio de recreación sobre todo los que no tienen espacio físico suficiente. El movimiento físico es importante siempre que no tenga otras complicaciones de salud”.

“No todas las personas con discapacidad necesitan salir, se pueden mantener rutinas dentro del hogar, que ellos pueden sostener. Hay que evaluar cada caso de manera singular. No es la generalidad”, sostuvo.

La directora del Centro La Huella explicó que a partir de la resolución que estableció el aislamiento, se implementaron otras alternativas, como por ejemplo es el seguimiento a través de videollamadas u otros dispositivos tecnológicos para mantenerse comunicados. Además se les deja material para aquellos que pueden resolver actividades o tutoriales que sirven de guía. Sucede que al cortarse abruptamente la rutina, necesitan sistemas de apoyo, ya que justamente son esas rutinas las que permiten estructurarlos.

Por otra parte, María Amenta, quien forma parte del grupo de padres TGD-TEA Rafaela y es mamá de Lucas, opinó respecto a considerar entre las nuevas excepciones a las personas autistas y dijo que “me parece bien, siempre con los respectivos cuidados, ya que son personas en algunos casos, les cuesta mantenerse tranquilos en lugares cerrados por mucho tiempo y necesitan sus terapias terapeutas para avanzar con sus tratamientos”.