Fórmula 1 analiza correr los miércoles Deportes 15 de abril de 2020 Redacción Por Sería para tratar de agilizar el calendario una vez que se solucione la pandemia del coronavirus

FOTO ARCHIVO BUSCANDO VARIANTES./ Los organizadores de la categoría quieren salvar parte de la temporada.

BUENOS AIRES, 15 (NA) - La Fórmula 1 sigue sin poder disputarse por la pandemia del coronavirus, pero no dejan de aparecen propuestas a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para poder concretar el calendario 2020, dos de ellas son aprovechar el verano europeo y correr los días miércoles.

Si bien aún no hay confirmación acerca de cuándo regresará la actividad, se estima que se evaluarán todas las propuestas mientras que además se supo que habría un borrador de cómo se correría hasta fin de año. Según un informe de Campeones, dos de las propuestas que llegaron a la FIA son, correr solo en Europa aprovechando la extensa luz solar que ofrecen los meses del verano y disputar las competencias a mitad de semana, como otra posibilidad en el viejo continente.

En el caso de que las carreras se realicen solamente en Europa, esto limita costos de traslados extensos y se trabaja con un escenario sanitario que maneja tiempos similares en cuanto a picos y supuestos plazos de recuperación.

De todas maneras, en caso que se acepte correr solo en Europa, el problema de base pasaría a ser la cantidad de carreras ya que, Francia, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Italia, Países Bajos y España (descartando Mónaco, cancelado para el año actual) llevan a un parámetro de ocho competencias.

Ante esta situación, surgió la esperanza de hacer dos carreras por semana: sin actividad los viernes, un programa que incluya sábado, domingo y agregue un segundo "Gran Premio" el miércoles fue una de las ideas. Si bien esta es la parte buena, luego aparece el problema financiero ya que algunos organizadores tal vez no podrían pagar el costo de una carrera normal tras la situación del coronavirus mientras que tampoco se sabe si aumentará la cantidad de espectadores si se hacen dos carreras, lo que podría mejorar la recaudación.

Por otra parte, la Fórmula 1 se prepara para volver a celebrar carreras, se siguen manejando varias posibilidades de calendario y la mayoría de los circuitos modificarían su fecha original salvo Singapur, según informa la publicación alemana Auto Motor und Sport.

Ante este panorama, la temporada comenzaría en julio con dos carreras y se tendrían que elegir dos lugares entre Austria, Inglaterra y Francia mientras que luego se celebrarían tres competencias en agosto, a elegir entre Hungría, Holanda, Bélgica e Italia. Según se informó, la idea es que los primeros Grandes Premios se celebren a puertas cerradas, aunque esto es algo que ya ha rechazado la organización del GP de Holanda, por ejemplo.

En resumen, se trabajaría en un calendario dividido en bloques por continentes. Tras la temporada europea, se viajaría a Asia con dos carreras en septiembre, serían Singapur, Rusia o Azerbaiyán. Además, en octubre se celebrarían tres carreras en Asia: Japón, Vietnam y China y, si es necesario, uno de los Grandes Premios puede durar sólo dos días.



SITUACION EN FRANCIA

El gobierno francés, a través de su máximo representante, Emmanuel Macron, tomó medidas que ponen en jaque la disputa del GP de Francia. Además de extender la cuarentena hasta el 11 de mayo, también confirmó que la prohibición de hacer reuniones masivas continuará hasta julio. "Los lugares donde se reúne la gente -restaurantes, cafés, hoteles, cines, teatros, salas de concierto y museos- permanecerán cerrados", dijo Macron, antes de agregar que "los grandes festivales y eventos con grandes reuniones de personas no podrán tener lugar antes de mediados de julio por lo menos".

"La situación será evaluada colectivamente desde mediados de mayo cada semana para adaptar las cosas y darle visibilidad. Nuestras fronteras con los países no europeos permanecerán cerradas hasta nuevo aviso", finalizó.