Sigue el calendario de carreras virtuales Deportes 15 de abril de 2020 Redacción Por El domingo 19 de abril se utilizará el autódromo de La Pampa. Para el domingo 31 de mayo está previsto el de Rafaela.

El domingo 19 de abril se realizará la segunda fecha del campeonato virtual de Turismo Carretera denominado "Copa #TCenCasa" utilizando el Autódromo Provincia de La Pampa, con pilotos de la ACTC conduciendo en los simuladores desde sus casas. La carrera, que será televisada por la TV Pública, tendrá un fin solidario: todo el dinero recaudado -proveniente de los sponsors de la categoría- será destinado al Ministerio de Salud para la compra de equipos de seguridad e insumos para médicos y enfermeros argentinos.

Cabe señalar que la primera cita se llevó a cabo el pasado 29 de marzo en Concordia, siendo ganada por el actual campeón Agustín Canapino.

Hasta el momento los pilotos que participarán en la carrera son 35: Marcelo Agrelo, Sergio Alaux, Santiago Alvarez, Facundo Ardusso, Juan Cruz Benvenuti, Nicolás Bonelli, Juan Martín Bruno, Agustín Canapino, Matías Canapino, Jonatan Castellano, Juan Tomás Catalán Magni, Facundo Chapur, Diego Ciantini, Pablo Costanzo, Juan Bautista De Benedictis, Diego De Carlo, Josito Di Palma, Christian Dose, Gastón Ferrante, Norberto Fontana, Otto Fritzler, Esteban Gini, Andrés Jakos, Mauricio Lambiris, Christian Ledesma, Leandro Mulet, Carlos Okulovich, Leonel Pernía, Ian Reutemann, Matías Rodríguez, Alan Ruggiero, Juan Manuel Silva, Nicolás Trosset, José Manuel Urcera y Luciano Ventricelli.

Hasta el momento, el calendario de competencias virtuales, tanto de Turismo Carretera como de TC Pick Up, tiene nuevas fechas confirmadas: 26 de abril - TC Pick Up (Autódromo Roberto Mouras de La Plata), 3 de mayo - Turismo Carretera (Villicum - San Juan), 10 de mayo - TC Pick Up (Toay - La Pampa), 17 de mayo - Turismo Carretera (Termas de Río Hondo - Stgo. Del Estero), 24 de mayo - TC Pick Up (Centenario - Neuquén) y 31 de mayo - Turismo Carretera (Rafaela - Santa Fe).