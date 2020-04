Quince años apostando a la formación en emprendedorismo Sociales 15 de abril de 2020 Redacción Por Las cátedras de formación en emprendedorismo cumplen 30 ediciones este cuatrimestre. La asignatura comenzó en 2005 como optativa/electiva para todas las Unidades Académicas de la UNL y continúa hoy en dos alternativas con dictado cuatrimestral.

La Universidad Nacional del Litoral ha sostenido durante 15 años materias optativas/electivas sobre emprendedorismo con el objetivo de brindar a los estudiantes universitarios herramientas motivacionales, actitudinales y aptitudinales que les permitan mejorar su formación e inserción en el medio socio-productivo. Inició en 2005, como la Cátedra Electiva Formación de Emprendedores y en 2015 se desdobló en dos propuestas: el Taller de Competencias Emprendedoras, para estudiantes que quieran desarrollar capacidades que facilitan la puesta en marcha de nuevos proyectos y el Laboratorio de emprendedores, una materia más orientada a quiénes tienen una idea de negocio y quieren hacerla crecer.

Este miércoles 8 de abril comenzó en modalidad virtual, la edición número 30. Las propuestas están dictadas por docentes de distintas facultades de la Universidad y es coordinada por la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica.

El espíritu de creación de la cátedra Formación de Emprendedores sigue vigente buscando aportar una herramienta novedosa en el sistema universitario, dada su característica interdisciplinaria. En este sentido, el secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNL, Javier Lottersberger, comentó que “el desarrollo y consolidación de la cátedra de emprendedores es la materialización de una visión estratégica de la UNL, donde el emprendedor representa un actor clave en la transformación social, en la generación de oportunidades, en la consolidación de mayor equidad social, y en la búsqueda continua de crear más y mejores ideas/proyectos orientados a la comunidad. El emprendedor representa el motor de cambio de una sociedad que necesita repensarse continuamente para mejorar la calidad de vida de sus integrantes, por lo que generar una cátedra universitaria que promueva la cultura emprendedora constituye una estrategia de construcción de futuro diseñada e implementada en la Universidad Pública”.

María Rosa Sánchez Rossi, docente de la UNL que dicta la cátedra desde sus inicios, agrega que “en aquel momento, por 2005, cuando la cátedra comenzó a pensarse, el emprendedorismo era una formación que a nivel país se daba en la órbita privada. Y realmente la UNL fue pionera en incorporar estas temáticas a la currícula y también se ha convertido en referente a lo largo de los años”.

Hasta la edición número 19, en 2014, la cátedra única llamada Formación en Emprendedorismo, se había dictado en Santa Fe, Esperanza, Gálvez y Reconquista-Avellaneda, y articulaba unidades temáticas brindando instancias de formación anexas con invitados especialistas. Durante esas ediciones, cursaron la materia más de mil estudiantes, una de ellas, Liza Dosso, graduada de la Facultad de Ingeniería Química nos cuenta que “en ese momento cursé con dos amigas y la idea surgió durante la cursada. Nuestro proyecto se trató de un insecticida a base de semillas del árbol de paraíso. Quisimos concretarlo, pero por diferentes situaciones personales de cada una, se hizo imposible. Actualmente tengo un emprendimiento de cosmética artesanal orientada a productos capilares llamado Loop Cosmética”. En este sentido, “el Taller me aportó muchos conocimientos sobre aspectos legales, económicos y de marketing. Me ayudó en mi proyecto final de carrera. Si bien yo estaba terminando la carrera para hacer un doctorado, la posibilidad de emprender la comencé a ver no tan lejana ni ajena a mí. Hoy la llevo como uno de los aspectos de mi vida”, agrega Dosso.



Adaptarse a los cambios del entorno emprendedor

Con el objetivo de brindar a estudiantes de grado de las distintas carreras de la UNL, un espacio de capacitación pensado según sus necesidades específicas, luego de un proceso de autoevaluación desde el Programa Emprendedores, la cátedra se dividió en dos en el año 2015. Las oferta académica pasó a ser Taller de Competencias Emprendedoras y Seminario Laboratorio de Emprendedores.

“La decisión de dividir la materia en dos etapas tuvo que ver con darle más fuerza, dedicación y tiempo a dos momentos diferentes del aprendizaje en lo que tiene que ver con emprendedorismo. Por un lado, el Taller de Competencias Emprendedores, refuerza las competencias entendido como un actuar complejo que involucra procedimientos aptitudes, y darle el tiempo para trabajar con ellos. Y por otro lado, el Seminario Laboratorio de Emprendedores trabaja con grupos de estudiantes que tienen alguna idea para fortalecer su proyecto a través de un plan de negocios”, comenta Soledad López Cuesta, docente de las cátedras.

El Seminario Laboratorio de Emprendedores, está destinada a quienes tengan una idea de negocios para trabajar en la conformación de equipos y concentrar fuerzas directamente en el desarrollo del plan estratégico del emprendimiento a partir de módulos como visión empresarial, aspectos económicos y financieros, y ecosistema emprendedor. Y, por otro lado, el Taller de Competencias Emprendedoras es una materia de dictado cuatrimestral orientada a trabajar lo actitudinal y ejercitar las diferentes competencias, habilidades y técnicas que hacen a la formación de un emprendedor en sentido amplio. Creatividad, trabajo en equipo, redes de contacto, design thinking, comunicación, negociación, entre otros son sus contenidos mínimos.



Compromiso con la comunidad emprendedora

Tanto las cátedras optativas/electivas, como también las charlas, cursos y capacitaciones que se ofrecen desde el Programa Emprendedores, son dictadas por diferentes docentes de la UNL formados en emprendedorismo y comprometidos con el objetivo de potenciar la comunidad emprendedora de la región.

“Desde la Universidad, la formación de formadores se formalizó el año pasado como una oferta de Posgrado, en la que participan docentes que ya son parte de la cátedra y hoy están formando a otros. En ese sentido, estamos muy conformes por la cantidad de docentes jóvenes que se han sumado desde los comienzos de las cátedras hasta hoy, a esparcir la semilla del emprendedorismo como posibilidad dentro de la Universidad. Eso ha generado que hoy el emprendedorismo sea un tema instalado y demandado tanto por docentes como por estudiantes”, agregó Sánchez Rossi.



Alcance y accesibilidad: llegar a todos los estudiantes

Ambas cátedras se desarrollan de manera rotativa en las distintas Facultades y el Taller se dicta paralelamente en alguna de las Sedes de la Universidad, ya sea Reconquista-Avellaneda, Esperanza o Gálvez, con el objetivo de llegar a todos los estudiantes de la UNL.

Martín Rostagno, graduado de la Facultad de Ciencias Agrarias, cursó el taller en Esperanza y en ese sentido sostiene que “ha sido muy útil en lo personal ya que pude mejorar y profundizar la idea inicial del emprendimiento que utilicé para mi trabajo final de carrera (una app para contratistas del agro); así como también adquirir conceptos nuevos y conocer mis habilidades y competencias dentro de un equipo emprendedor. Fue muy importante el hecho de que el Taller llegue a Esperanza, porque ese tipo de charlas o capacitaciones suelen suceder en la capital, y a veces es complicado acceder a ellas”.

La participación de estudiantes en ambas cátedras, tanto en la ciudad de Santa Fe como en sedes UNL, fue creciendo exponencialmente, y anualmente las inscripciones superan el límite del cupo establecido para su dictado en modalidad presencial.

Para dar respuesta a esta necesidad, se comenzó a diseñar durante el 2019 la versión virtual del Taller de Competencias Emprendedoras, avanzando en la institucionalización y consolidación de esta propuesta formativa de gran valor para la comunidad universitaria.

De esta manera, y teniendo en cuenta la decisión que tomó la UNL en base a la situación sanitaria y la necesidad de aminorar los riesgos de contagio de Coronavirus, respecto a que las carreras tanto presenciales como a distancia, comiencen de manera gradual y con apoyo virtual, a partir del 8 de abril, las cátedras se brindan de forma virtual.