Reabrieron bancos para los pagos a jubilados Suplemento Jubilados 15 de abril de 2020 Redacción Por La ANSES informó que hoy, miércoles 15, continúan los pagos del mes de abril para jubilados y pensionados que no superen la suma de $ 17.859 y sus documentos terminen en 3. También se está pagando el bono extraordinario de $ 3000 hasta alcanzar el tope de $ 18.892 incluido el bono.

FOTO NA VENTANILLAS. Están disponibles para el pago a jubilados y pensionados que no posean tarjeta de débito.

Los bancos están atendiendo desde el lunes pasado casi exclusivamente para el cobro de las jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas.

La atención de las entidades bancarias se realiza en su horario habitual agregando 2 horas luego del cierre, según cada provincia.



CALENDARIO

DE PAGOS

* Para haberes que NO superen la suma mensual de $17.859 es el siguiente: documentos terminados en 3, cobran a partir de hoy 15 de abril; en 4, del 16; en 5, del 17; en 6, del 20; en 7, del 21; en 8, del 22; y en 9 a partir del 23 de abril.

* Para haberes que SI superen la suma mensual de $17.859 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1, cobran a partir del 24 de abril; en 2 y 3, del 27; en 4 y 5, del 28; en 6 y 7, del 29; y en 8 y 9, del 30 de abril.

La fecha límite estipulada para recibir el pago de los haberes es el 12 de mayo de 2020.



BONO DE $3000

Asimismo, es importante destacar que, junto con los haberes de este mes, la ANSES pagará por única vez un bono extraordinario de hasta $3000 para jubilados y pensionados que cobren un solo haber, hasta alcanzar los $18.892 incluido el bono.

De esta manera, el bono se acreditará junto con los haberes y se cobrará de acuerdo al cronograma de pago publicado párrafos atrás.



FE DE VIDA Y

SUPERVIVENCIA

Por último, la ANSES recuerda que el trámite de Fe de Vida / Supervivencia se encuentra suspendido desde el 1 de marzo, por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo y los haberes permanecerán en las cuentas de los titulares.​



BANCOS REABRIERON

POR PAGOS A JUBILADOS

Con turno previo, los bancos abren esta semana de 10 a 17 al público y empresas en general para realizar trámites presenciales, y sólo harán pagos por caja a jubilados y pensionados que no posean tarjeta de débito, según terminación de DNI.

Por su parte, las casas de cambios deberán permanecer cerradas, aunque seguirán pudiendo realizar operaciones en forma remota.

Quienes necesiten asistir a la sucursal a realizar algún trámite presencial deberán previamente sacar un turno on line.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que esa gestión deberá hacerse mediante home banking, y que el cliente recibirá por mail el turno asignado por el banco.

Según el Central, ese mail le servirá para poder circular ese día entre su hogar y la sucursal correspondiente.

El cronograma se determinará según dígito de terminación del DNI del cliente (personas humanas) o dígito verificador de la CUIT (personas jurídicas).

El BCRA advirtió que las entidades "deberán continuar sujetándose a un estricto cumplimiento de las normas sanitarias para preservar la salud de los clientes y trabajadores bancarios y no bancarios".

Tendrán que garantizar "la provisión a los trabajadores de todo elemento sanitario y de limpieza para poder desarrollar su tarea y el cumplimiento de las distancias interpersonales de seguridad estipuladas por la autoridad sanitaria".

El BCRA resolvió que las casas de cambio "continuarán impedidas de abrir sus sucursales para la atención al público, sin perjuicio de que podrán continuar operando en el mercado cambiario entre ellas, con entidades financieras y con clientes en forma remota".