"Dar esta pelea significa tener el estado en pie" Locales 15 de abril de 2020 Redacción Por LO DIJO OMAR PEROTTI

El gobernador Omar Perotti destacó este martes que “este tiempo ha sido positivo y la provincia lo aprovechó de la mejor manera”, y agregó que “los días que ganemos son para mejorar porque llega más equipamiento”. Tenemos un 38 por ciento más de camas críticas desde que comenzamos con el aislamiento. Los días que ganemos son para mejorar porque llega más equipamiento”.

Durante una entrevista, el gobernador precisó que “vamos a seguir creciendo, mejorando” y resaltó que “Nación viene cumpliendo a rajatabla las entregas semanales y se ha optimizado cada infraestructura. Vamos a seguir poniendo el acento en la capacitación de nuestro personal, en mejorar los traslados, en ir arreglando ambulancias”.

“Este aislamiento nos está permitiendo disminuir los niveles de contagio, porque si no nos movemos, el virus no llega a nosotros. Tenemos que ser muy claros, lo único que nos va proteger en esta situación que vivimos es que cumplamos el aislamiento”, indicó Perotti y destacó “la importancia de las conductas de higiene: el agua y el jabón a cada rato, mantener las situaciones de distanciamiento social, no compartir el mate”. “Tengamos la prudencia necesaria de saber que no tenemos que crecer en contagio porque es lo único que nos va a permitir dar esta batalla de la mejor manera”.

El gobernador agradeció “a la gran parte de los santafesinos, más del 90% han cumplido con el aislamiento; pero hemos superado las 13 mil aprehensiones, y esas aprehensiones no son una anotación, van a generar inconvenientes a futuro porque es una causa penal, traerá inconvenientes para poder ingresar a la administración pública, y en los mismos agentes de la administración pública, si están violando las condiciones, van a ser posibles de una sanción, incluso, llegar a la exoneración misma del trabajo, porque si hay gente que está haciendo un esfuerzo enorme por el aislamiento, todos lo tenemos que hacer de la misma manera”, sostuvo el mandatario, y agregó: “Dar esta pelea significa tener el Estado en pie”.



ACTIVIDAD ECONÓMICA

“Ninguna actividad volvió a trabajar como lo hacía antes, cada una tuvo que ajustarse a un protocolo. Esto es fundamental, porque si nos apresuramos y se hace todo como antes, seguramente no estaremos cumpliendo con las condiciones de higiene, de distanciamiento. Esto es lo esencial, esto es lo que tenemos que seguir priorizando, porque el resguardo de la vida de los santafesinos es el primer objetivo”, manifestó el gobernador. “Todos quisiéramos volver a la normalidad. Pero no va a ser así y por cuánto tiempo, es lo que no sabemos. Estamos tratando de resguardar las cosas esenciales: alimentos, combustibles, instrumental e insumos médicos e incorporar aquellas actividades que no pongan en riesgo la salud. Estamos analizando cada una de las circunstancias que pueden ir promoviéndose, acompañadas de un protocolo”. “La Nación definió una instancia, en la Jefatura de Gabinete, para analizar las sugerencias de cada provincia; de la misma manera, nosotros lo estamos planteando con cada intendente, con cada presidente comunal, con los comités departamentales de emergencia. Creemos que allí se deben dar las discusiones sobre modalidades y actividades. Podrá haber ampliaciones en la medida que Salud defina que esa actividad pueda desarrollarse y que los protocolos que resguarden esa actividad estén presentados y se cuente con la autorización nacional; si la actividad permite un protocolo que garantice que no voy a contagiar al otro ni voy a contagiarme, es la que se va elevar a la Nación, para ver si Nación la incorpora”.

El gobernador señaló que “la obra pública es una de las actividades que puede desarrollarse; y la obra privada, con los protocolos aceptados, también va a poder hacerlo”; y precisó que la Nación retomó la actividad en la ruta Nacional Nº 34, “pero nadie volvió a trabajar cómo lo hacía antes, lo hicieron bajo protocolo aprobado”. “Esto es fundamental que todos lo sepamos e incorporemos, toda actividad para retomarse tiene que tomar el resguardo del protocolo”, que determine “cuántas personas van a trabajar, a qué distancia lo van a hacer, si tienen los elementos de seguridad, los tapabocas, y el traslado adecuado para no estar generando falta de distanciamiento. Estas son todas las cosas que tenemos que estar mirando”.

“Debemos pensar formas de desarrollar la actividad sin contagiar, allí creo que está el desafío central de cómo sobrellevar esta situación”, resaltó Perotti. “Primero salvemos la vida, cuidemos la vida de los santafesinos, y después juntos seguramente le vamos a encontrar la forma de reconstruir esta provincia y esta Argentina”, concluyó Perotti.