Cartelera de Novedades

* El Centro comunica a sus asociados que la Asamblea General Ordinaria que debía realizarse el día 17 del corriente mes, queda suspendida por motivo que es de público conocimiento por todos, hasta que la circulación de los adultos mayores sea permitida libremente en la ciudad. Es importante cuidarnos, que es la manera de cuidar al semejante.* La Defensoría del Pueblo de Santa Fe recibió en los últimos días numerosos planteos de afiliados de Pami que manifestaron la imposibilidad de comunicarse con ese organismo, por lo que la institución santafesina le solicitó a Pami, “instrumentar canales de comunicación eficientes para dar respuesta a los adultos mayores, quienes se encuentran dentro del grupo de mayor riesgo” de esta pandemia que golpea a todo el mundo.* El Club de Abuelos de Calle Palmieri informó que por razones que son de público conocimiento, los bailes programados siguen suspendidos hasta nuevo aviso. En las próximas semanas el Club estará brindando información sobre la reprogramación de los eventos que organiza el club.* Anses recuerda que no se comunica telefónicamente con los beneficiarios para requerir datos personales, sobre tarjetas de débito o claves bancarias. Además, los trámites son gratuitos y no necesitan de gestores.Ante diversas denuncias que se realizan en todo el país sobre personas que solicitan información y datos personales, la Anses recuerda que no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso. Además, es importante aclarar que los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos.Asimismo, tanto para asesoramiento como para inicio de gestiones, se puede solicitar un turno en www.anses.gob.ar, o bien, llamar al número 130 (gratuito desde líneas fijas). De esta manera, las personas concurren a las delegaciones de la Anses en la fecha y hora asignadas y son orientadas de manera gratuita por personal capacitado, visiblemente identificado con sus nombres.Canales de denuncias ante casos de fraude o estafa: por mail a [email protected] ; por escrito a Av. Paseo Colón 329 - 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1063ACP); personalmente a la sede de la Anses detallada en el punto anterior, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, o más cercana a su domicilio; por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 horas.