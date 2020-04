Futbolistas del Arsenal rechazaron reducción Deportes 15 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB FIRMES./ Los jugadores del Arsenal de Inglaterra.

BUENOS AIRES, 15 (NA) - Los futbolistas del Arsenal de Inglaterra rechazaron los recortes salariales que propuso el club para mitigar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus que azota al mundo. El plantel del conjunto inglés no aceptó la baja del 12,5 por ciento del sueldo durante 12 meses (hasta marzo de 2021), a pesar de que la entidad lanzó algunos incentivos nuevos en los nuevos contratos en un intento por lograr que estén de acuerdo.

Según informó The Telegraph, como incentivo se ofrecieron nuevos contratos y la devolución de los montos reducidos en los nuevos salarios, pero los jugadores rechazaron la propuesta de forma unánime, debido a la incertidumbre de cara al mercado de pases y las propias finanzas en el mundo del fútbol por el coronavirus.

En tanto, el mencionado medio explicó que las medidas consistían en cinco puntos clave: - Reducción del 12.5% del salario desde abril de 2020 hasta marzo de 2021.

- Toda la cantidad es reembolsada si el Arsenal se clasifica para la Champions League.

- Si no se clasifican para la Champions League, el dinero no se devuelve.

- Si se clasifican para la Europa League, la reducción será del 7.5%.

- Si la temporada no termina o el Arsenal no recibe todo el dinero de las televisiones, se buscará una solución alternativa.

Por otro lado, Raül Sanllehi, Director de Fútbol, avisó de que el club tendría problemas para ofrecer mejoras de contrato a los que estén cerca de su finalización. Asimismo, la Asociación de Futbolistas Profesionales recomendó a los jugadores que sólo aceptasen recortes si eran en forma de aplazamientos.