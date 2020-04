Gimnasios comprometidos necesitan abrir Deportes 15 de abril de 2020 Por Marcelo Borio Leer mas ...

Cada uno tendrá una experiencia personal de las nuevas actividades y que haceres hogareños. Muchos coincidirán en formas y estados de ánimo. A mí me da la impresión de tener un antes y un después de este confinamiento. El primero, todos alertas, instruyéndonos, buscando asesoramiento, indagando, cumpliendo las normas vigentes, teniendo un abuso en la información cotidiana. Luego el aislamiento se tornó algo incierto, y, de inmediato, desesperante. En notas anteriores, mi pedido era dejar de lado la demagogia para tener en concreto decisiones. Tomar definiciones para cada sector, que, en definitiva, todas las áreas laborales necesitan respuestas inmediatas, porque estamos todos en una similar postura, una misma realidad y semejanza en el concepto de sanidad, asepsia y, la rápida continuidad del trabajo de cada individuo. Ayer, por ejemplo, pague la prepaga (permítanme dialogar en primera persona). Previamente charle con mi agente para informarle lo difícil que se torna cumplir si esta situación continua. También, los colegas armaron una interesante carpeta para presentar al concejo y autoridades. Porque todos vivimos una realidad preocupante, situaciones alarmantes y pocas definiciones. El tapaboca, es la moda. El aislamiento nuestras paredes, el distanciamiento nuestros sentimientos, el virus nuestro enemigo, la billetera es la heladera, el reloj es quedarnos en una pausa y pensar, lavarnos las manos nuestra frustración, la limpieza de los artículos que compramos, y los rituales que ella pondera nuestra depresión. No estemos distraídos, por favor. Es de tarde y ya me puse pijama y estoy en pantuflas escribiéndoles. No se que mas hacer en mi casa. Pienso. Beso a mi hijo y pienso. Escribo y pienso. ¿Quieren que escriba de entrenamiento? Con mucho gusto. Necesito para ello que termine la cuarentena. Porque ya no tengo gusto de nada. Comprometido siempre estoy. Quiero que la actualidad tenga certeza. ¿Cómo? ..., dejándonos trabajar con las nuevas normas y los mejores métodos para llevar tranquilidad al resto, porque ayuda gubernamental dudo que exista. Hace rato que debería el gobierno nacional determinar estrategias para las fuentes privadas. Si no tenemos respuestas como pagamos los impuestos. Si no nos dejan trabajar como producimos.

Mi cabeza piensa y piensa en como pagar y estar al día. Me invade la inquietud, no la nostalgia. Tengo ganas de salir del letargo, dejar de invernar y comenzar a producir. No tengo ganas de ser solidario y mantener el espíritu de mi gimnasio efectuando entrenamientos gratuitos como venia transmitiendo todos los santos días de las pasadas semanas. Y esto se debe a la situación en que vivimos todos los argentinos en su plenitud. Quiero, y espero se hagan eco, de lo que voy a decir, que dejen de dilatar las decisiones y, también, que dejen de ganar tiempo, necesito definición, verlos trabajar. Actuaron bien, rápido, se inclinaron por la salud y es lógico, esta muy bien, ahora necesitamos tener buenas practicas para salir a la calle con un nuevo desafío: mientras cuidamos a los viejitos tomamos los recaudos necesarios para seguir trabajando, seguir produciendo, continuar pagando nuestras obligaciones. Nada más. Eso es todo. Quiero trabajar o, denme facilidad para quedarme en casa tranquilo. Porque no lo estoy. Los gastos mensuales te consumen y mi realidad es dentro de todo sencilla. No nos dejen pensar, que queremos actuar y dedicarnos a una nueva vida. A escribir una linda historia, no una triste historia. La fatalidad la conocemos. Ataquemos entre todos al virus trabajando y levantando a este país. Los privados sabemos cómo. Déjennos actuar y salir a trabajar. De un humilde servidor a las autoridades nacionales.