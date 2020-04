Uno de los africanos que bailan alrededor del ataúd se declaró fanático de Messi Deportes 15 de abril de 2020 Redacción Por Benjamin Aidoo, líder de los Dancing Pallbearers que animan funerales, habló en una radio de Barcelona sobre La Pulga.

FOTO WEB EN ESTA CUARENTENA. / Los africanos que bailan alrededor del ataúd se convirtieron en meme en este último tiempo.

Son sin duda alguna el meme de moda en este tiempo de cuarentena. Sus videos inundan las redes sociales en las últimas semanas. En Cadena SER de Catalunya han entrevistado a Benjamin Aidoo, líder de los famosos portadores de ataúdes ghaneses y una 'celebridad' desconocida para todos, y se ha declarado gran fan del Barcelona y de Lionel Messi.

"Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugarlo es uno de mis hobbies. Soy hincha del Barcelona y le tenemos que dar las gracias a Leo. Sin él, Barça no sería lo que es", dijo Aidoo, el fundador del grupo Dancing Pallbearers, que se encargan de estas particulares ceremonias en los funerales africanos.

Por otra parte, Aidoo defendió la gestión de Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, muy cuestionado en los últimos días por presuntos casos de corrupción. "Me gustaría conocerlo, es un buen presidente. Creo que ha contribuido a hacer del Barça un gran equipo, dominador de la Liga y otras competiciones. Él ha hecho grande el Barça por encima de otros equipos”, reconoció en declaraciones a radio Cadena Ser de Catalunya.

Por último, el ghanés se refirió a su particular trabajo: "Mi opinión es que tenemos que celebrar la muerte más que el nacimiento porque cuando una persona nos deja, hemos de recordar lo que ha hecho durante su vida. Tú sabes lo que esta persona ha aportado, lo que ha hecho por ti. De alguna manera tenés que agradecerle que, en parte, eres como eres gracias a esta persona. Odio que la gente llore cuando hago mi trabajo, me pone muy triste… Bailamos porque queremos que la gente se de cuenta de que no hay que llorar con la muerte, hemos de sentirnos felices por esa persona".