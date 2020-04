¿Sin eliminatorias hasta 2021? Deportes 15 de abril de 2020 Redacción Por La FIFA estudia cambiar el formato. Debido al coronavirus, recomiendan suspender todos los encuentros internacionales programados para este año.

FOTO ARCHIVO SELECCION. / No jugaría hasta el próximo año.

La FIFA podría suspender todas las actividades de las selecciones nacionales de fútbol por lo que resta del 2020, por lo que los seis partidos de Eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022, de este año, se acoplarían al próximo.

La Selección argentina debía disputar en los meses de septiembre, octubre y noviembre de este año seis partidos, dos en cada mes, pero los mismos se jugarían en el 2021. Incluso no se descarta un cambio de formato para acomodar las competencias a la nueva realidad del calendario por culpa de la pandemia de coronavirus.

La decisión de la FIFA fue adelantada por el vicepresidente del organismo, Victor Montagliani, quien además preside la CONCACAF, y también encabeza el grupo de trabajo de la entidad.

Por el momento, debido al avance del COVID-19, la FIFA ya suspendió todos los encuentros entre seleccionados que estaban programados de marzo a junio. Ese fue el motivo por el cual no arrancaron en marzo las eliminatorias del continente sudamericano, en las que Argentina tenía que jugar frente a Ecuador y Bolivia.

Montagliani está convencido de que deben cancelarse esas fechas FIFA mencionadas de septiembre, octubre y noviembre, porque los viajes entre países de los distintos seleccionados pueden ser peligrosos para la salud, ya que podían trasladar el virus entre ellos.

"Creo que afrontar competencias internacionales de selecciones es algo muy desafiante en este año, y ya no tanto por los problemas de salud en todo el mundo y los distintos grados de preparación que deben tener los equipos, como por el compromiso sanitario que generaría la realización de viajes internacionales apenas se vuelva a competir", advirtió.