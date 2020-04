Tiempo de estar juntos pero no en silencio Locales 15 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

DIRIGENTES. Los miembros de Cambiemos de la provincia abordaron la crisis epidemiológica.

Más de 60 dirigentes de Cambiemos en la provincia de Santa Fe mantuvimos un encuentro virtual para compartir experiencias en el abordaje de la crisis epidemiológica en cada una de nuestras localidades. Tenemos la convicción de que es tiempo de tirar todos para el mismo lado.

Sin embargo, los presentes ratificamos que la pandemia no debe ser una excusa del gobierno nacional para retroceder en materia de institucionalidad, transparencia y control de la gestión.

En ese sentido, expresamos nuestra máxima preocupación por el pago de sobreprecios en compras, los anuncios de cyber patrullaje, los beneficios a investigados y condenados por corrupción y la eliminación de los expedientes digitales en la administración pública nacional. También, porque aquellos mismos que dijeron llegar para cuidar a los adultos mayores y les otorgaron un menor incremento en sus jubilaciones ahora evidenciaron una notable impericia al exponerlos al riesgo del contagio en los bancos. Todo eso sucedió en apenas una semana.

Hubo acciones y omisiones que durante 12 años nos dividieron a los argentinos y que ahora no deben repetirse. Necesitamos una justicia que no esté en cuarentena. Tampoco el Congreso. Ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la Nación deben estar cerrados con llave. La pandemia no suspende el funcionamiento de las instituciones en democracia.

A este tercer plenario provincial lo transitamos con la misma incertidumbre que en salud y economía tienen millones de argentinos. Para el presente y el futuro exhortamos a las autoridades -y nos ponemos a disposición- a seguir elaborando planes de acción que impliquen cuidar y mejorar el sistema sanitario y el empleo. Es urgente entregar herramientas al comercio y la industria, especialmente a las Pymes.



PRESENCIA DE SANZ

Los dirigentes santafesinos de Cambiemos valoramos especialmente la participación en el encuentro de Ernesto Sanz, quien aportó toda su vocación para el diálogo y nos planteó el desafío de generar una cooperación sincera aunque sin obsecuencias con el poder de turno. Ernesto Sanz es uno de los referentes más lúcidos de la política nacional y nos transmitió un pensamiento que compartimos: Cambiemos tiene que desarrollar reglas de funcionamiento de la coalición, fundamentalmente para evitar personalismos y autoritarismos que no son constructivos. Fortalecer nuestro espacio es necesario para mantener el equilibrio del sistema político y la posibilidad de una alternancia al kirchnerismo y al socialismo en Santa Fe. Es tiempo de cuidar la salud, el trabajo y las instituciones. Es tiempo de estar todos juntos pero no amontonados. Ni en silencio. Es nuestro compromiso.