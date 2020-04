Jugaba a las bochas y no le “importaba” la cuarentena Policiales 15 de abril de 2020 Redacción Por EN FRONTERA

Lo titulado corresponde a lo dicho por un menor de 13 años, cuando fue identificado en la ciudad de Frontera. Y no estaba solo. En ese marco un grupo de personas atacó a policías, arrojando todo tipo de elementos resultando móviles policiales dañados.

Sucedió en la tarde del lunes, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico de esa ciudad, en la esquina de las calles 19 y 106 -en el barrio San Javier- detectaron a un grupo de vecinos jugando a las bochas, adelantó en la víspera LA OPINION Online.

La cantidad de personas no es un dato menor. Quienes allí se encontraban violando la cuarentena era una cifra de personas cercana a las 100, y buena parte de los presentes comenzó a arrojar elementos contundentes hacía los móviles policiales, lográndose identificar a uno de ellos y efectuándose la detención de Uriel Lautaro Ñ., de 13 años de edad y domiciliado en la calle 21 al 2600.

El adolescente, en forma desafiante gritó -entre otras cosas-, "estoy jugando a las bochas, y no me importa la cuarentena milicos de mier...". Como la situación se tornaba grave, debido a que no cesaban los ataques se efectuó un disparo disuasivo de escopeta provista de posta de goma, y se decidió la retirada desde el sector antes nombrado de las fuerzas policiales para evitar males mayores.



POR INTENTO DE ROBO

En un comercio ubicado en Barrio Acapulco de la localidad de Josefina, dos individuos intentaron sustraer materiales de construcción.

Ante el hecho, personal policial del Destacamento N° 6 realizaron tareas investigativas procediendo a la identificación de uno de ellos, un hombre mayor de edad, y a su posterior aprehensión y traslado a sede policial. Se continúan con las pesquisas.