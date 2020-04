"Viudo de Adelfa" estaría vinculado a banda narco Policiales 15 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SANTA FE, 15 (NA). - La Justicia santafesina sospecha que Reinaldo Wabeke, conocido como el "viudo de Adelfa", estaría vinculado a una banda que fue desarticulada en noviembre de 2019 con 147 kilos de cocaína, y que era liderada por Marcela Saravia, quien se encuentra detenida y procesada, y a la que el ex mediático visitó en la cárcel hasta el pasado 15 de marzo.

Wabeke había sido detenido la semana pasada con cinco kilos de cocaína en la autopista Rosario-Santa Fe cuando iba en un auto junto a otra persona oriunda de la localidad santafesina de San Carlos.

Tanto Wabeke como el otro detenido quedaron a disposición del Juzgado Federal N°3 de Rosario, y fueron indagados el pasado viernes por el delito de comercio de estupefacientes en la modalidad transporte, y quedaron detenidos en prisión preventiva.



"BANDA DE LA

CURANDERA"

Según publicó el portal Fiscales.gob.ar, para el fiscal federal N° 1 de Santa Fe -y actual fiscal Federal de Rafaela- Jorge Gustavo Onel, la droga secuestrada al exmediático podría estar vinculada a la "banda de La Curandera" presuntamente encabezada por Marcela Saravia y su marido, que había sido desarticulada en noviembre del año pasado en la capital provincial.

Tras los allanamientos dictados para la desarticulación de esa banda, se secuestraron 147 kilos de cocaína, 100 mil dólares, 300 mil pesos y cinco autos de alta gama, y fueron imputadas y procesadas además de Saravia y su esposo, otras seis personas por el delito de comercio de estupefacientes.

La semana pasada y tras la detención de Wabeke, la Justicia ordenó una serie de medidas, una de ellas, la realización de un allanamiento en una vivienda -el mismo lugar donde fue detenida Saravia en noviembre pasado-, en donde se secuestró documentación a nombre del ex mediático (foto, tarjeta de crédito y carnet de obra social), y otra a nombre de Saravia (tarjeta de beneficios de un supermercado).

Además, la Policía encontró casi medio kilo más de cocaína, y se incautaron varios cuadernos con anotaciones de todo tipo que comenzaron a ser peritadas.

Otra de los procedimientos ordenados tras la detención de Wabeke fue realizado en la cárcel en la que se encuentra detenida Saravia, y en la que se incautó el libro de visitas, en el que según se informó, se pudo constar que "el viudo de Adelfa" había visitado a la mujer el 1, el 8 y el 15 de marzo pasado, hasta que las cárceles se cerraron por el aislamiento obligatorio.



UN REPASO

El ex mediático saltó a la fama en 2007 cuando se casó a los 24 años con Adelfa Volpes, de 82, después de haber vivido con ella y cuidado de la mujer desde los 15. Adelfa era una amiga de su madre y falleció alrededor de un mes después de la boda.

Posteriormente, Reinaldo confesó que era homosexual y se casó con un hombre en agosto de 2010 para convertirse en el primer matrimonio igualitario de Santa Fe, y así pasó a ser la primera persona en el país en haberse casado con una mujer y con un hombre.