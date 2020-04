Clases, después de julio Nacionales 15 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reconoció ayer que las clases están "mucho más cerca" de volver después de las vacaciones de invierno que "en las próximas semanas", ante la pandemia de coronavirus.

A un mes del último día en que los alumnos concurrieron a las escuelas, el funcionario nacional admitió que "es una alternativa" que se retome la rutina escolar luego del receso invernal.

"Estamos mucho más cerca de ese escenario que de una vuelta en las próximas semanas", sostuvo el integrante del Gabinete en declaraciones radiales. En ese sentido, Trotta ratificó que la fecha del regreso de los chicos a las aulas "no es una decisión educativa, sino epidemiológica". "No tenemos certezas: no las tenemos nosotros, ni ningún otro país del mundo", remarcó.