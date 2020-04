Autorizan a depositar o retirar dólares en ventanilla de bancos Nacionales 15 de abril de 2020 Redacción Por DESDE LA SEMANA PRÓXIMA

BUENOS AIRES, 15 (NA).- Los clientes de entidades financieras podrán a partir de la semana próxima depositar o retirar dólares en efectivo en las cajas, aunque continuará el sistema de turnos, anunció ayer el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Según el funcionario, el sistema de turnos que se aplica desde esta semana en entidades financieras es un "éxito", dado que "no hubo problemas prácticamente en ningún lado y las colas no fueron importantes".

"La gente respetó los turnos", destacó, y adelantó que continuará la atención con turnos pero "no por terminación de DNI", como sí sucede a lo largo de esta semana. La modificación será puesta en marcha luego de que los bancos volvieran a abrir sus puertas días atrás.

La posibilidad de retirar dólares de la caja de ahorro por ventanilla será una herramienta clave para aquellos clientes que deben hacer frente a obligaciones en moneda extranjera y estaban imposibilitados de contar con billetes ante el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno.

Es que el esquema transitorio de atención no incluye la posibilidad de recurrir a las ventanillas, por lo que los depósitos y la extracción de efectivo sólo puede realizarse a través de cajeros automáticos y autoservicios.

En consecuencia, los ahorristas no pueden por ahora acceder a ahorros en dólares, lo cual se habilitará desde el lunes 20, según lo dispuesto por el Banco Central.

En declaraciones al canal América TV, Pesce destacó además que el organismo ya ha tomado medidas que permitieron "una baja generalizada de las tasas de interés".

También confió en que el sistema financiero acelere los préstamos a empresas para el pago de salarios.

De acuerdo con datos del Banco Central, los bancos ya aprobaron créditos por 66.182 millones de pesos, de los cuales se desembolsaron 43.298 millones, a través de la línea especial de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas a una tasa máxima del 24%, impulsada por ese organismo en el marco de las medidas que se tomaron para mitigar los efectos de la cuarentena en la economía.



EL DÓLAR FUGA, RÉCORD

El dólar contado con liquidación, utilizado en el mercado para fugar divisas, superó ayer los $110 y luego recortó a $108, lo cual elevó al 65% la brecha con el tipo de cambio oficial y obligó al BCRA a salir a frenarlo. La disparada fue tal que la autoridad monetaria dio un giro de 180 grados y, tras varias semanas de sugerirle a los bancos no renovar Letras de Liquidez (Leliqs) para impulsar créditos a pymes en medio de la pandemia de coronavirus, hizo todo lo contrario.

La fuerte demanda de dólares en sus cotizaciones libres y legales se dio en medio de las crecientes tensiones por la crisis financiera global y el impacto económico del coronavirus junto a la incertidumbre vinculada con el futuro de la deuda argentina.