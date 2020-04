Gobierno inauguró la Unidad que evalúa flexibilizar la cuarentena Nacionales 15 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó ayer la primera reunión de la Unidad de Coordinación que creó el Ejecutivo para comenzar a analizar los pedidos de los gobernadores por el aislamiento y formular recomendaciones sobre la cuarentena por el coronavirus.

Fuentes de Casa Rosada adelantaron a NA que, si bien este martes comenzó la tarea de coordinación, todavía "aún no hay ningún" pedido de flexibilizar la cuarentena de parte de los gobernadores. "La reunión fue para determinar el trabajo interno, para ver cómo se va a aplicar", explicaron.

A la vez, subrayaron que, si bien la decisión final la tiene el Gobierno Nacional, son las administraciones provinciales las que tienen que realizar los pedidos a través de la escritura de un protocolo. "En ese protocolo tiene que estar la letra chica de por qué se quiere liberar una localidad o sector productivo y cómo se cumplirá con las prevenciones de salud", indicaron.

En Casa Rosada remarcaron, además, que la mayoría de los gobernadores prefieren mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio, incluso en las provincias que tienen muy pocos casos de coronavirus.

"Varios gobernadores ya avisaron que no modificarán la cuarentena. Otros hablaron de relajar las medidas en algunas zonas, pero lo concreto es que aún no llegó ningún pedido formal", agregaron.



GABINETE ECONOMICO

Por otra parte, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero encabezó ayer en Casa Rosada una nueva reunión del Gabinete Económico con el principal objetivo de instrumentar medidas para paliar el impacto del aislamiento social, preventivo y obligatorio en las economías familiares y en las empresas. Participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán, Trabajo, Claudio Moroni, y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quienes evaluaron los pedidos de asistencia, su otorgamiento y el estado actual de la colocación de créditos que prevé el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Según destacó el Gobierno a través de un comunicado, el relevamiento de las empresas inscriptas llega a un total de 325 mil, de las cuales 210 mil ya cuentan con la autorización a la prórroga de contribuciones patronales. En este sentido, el Gobierno decidió ampliar los sectores para su incorporación al programa ATP para que llegue la asistencia del Estado.

En tanto, se avanzó en una serie de medidas para trabajadores autónomos y monotributistas, que fueron solicitadas por el presidente Alberto Fernández.