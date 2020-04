Habría otro pago de emergencia en mayo Nacionales 15 de abril de 2020 Redacción Por Santa Fe tiene más de 600 mil beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia de $ 10.000. Además el Gobierno evalúa subir de nuevo las jubilaciones.

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El Gobierno analiza abonar otro Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos en mayo próximo, que se sumaría al que se paga este mes, y ajustar de nuevo por decreto jubilaciones y pensiones, adelantó ayer el jefe de la ANSeS, Alejandro Vanoli.

"Se está discutiendo en el Gabinete un conjunto de alternativas, entre ellas, otro cobro del IFE u otra alternativa complementaria, más allá de otras políticas que ya se han anunciado", señaló el funcionario.

El pago del IFE de este mes ya se concretó a más de 2,4 millones de beneficiarios de las asignaciones por hijo y de embarazo, mientras que desde la semana próxima se comenzará a abonar al resto de los casi 7,8 millones cuya solicitud fue aprobada.

Será según el cronograma dispuesto por la ANSeS, que para quienes no declararon una cuenta bancaria, pagará por caja a partir del 6 de mayo próximo.

Vanoli aclaró que "todavía no está definido si habrá otro pago del IFE a quienes ya lo percibieron, o se generará otra herramienta para llegar con los recursos escasos que tenemos a quienes más lo necesitan".

En declaraciones radiales, Vanoli lamentó que la economía argentina "venía saliendo dificultosamente de una crisis muy profunda y en ese inicio de salida de la crisis, nos tocó una pandemia que tiene efectos globales", en alusión al Covid-19.

"Acá se da la combinación de dos cosas: por un lado, sectores vulnerables en una situación muy difícil. A eso le tenemos que sumar la gente que está sufriendo como producto de la pandemia y no puede trabajar. Es una situación muy preocupante", añadió. Según el funcionario, frente a este escenario el Estado "está dando respuestas, haciendo un esfuerzo económico muy importante. Sólo el IFE representa 80.000 millones de pesos".

Por otra parte, Vanoli dijo que, al quedar suspendida la discusión en torno a una nueva fórmula jubilatoria -por el impacto de la pandemia en la actividad- el Poder Ejecutivo podría disponer un ajuste en junio "como lo hubo en marzo", por decreto.



BENEFICIARIOS DE SANTA FE

En la provincia de Santa Fe, 608.620 beneficiarios cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) según detallaron desde ANSeS, lo que implica que llegarán más de 6.000 millones de pesos que se volcarán al consumo.

De acuerdo al informe, la medida alcanza a:

● 379.592 Trabajadores informales.

● 45.637 Monotributistas de las categorías A y B.

● 14.804 Trabajadores de casas particulares.

"Son $10.000 para cada uno de ellos, destinados a compensar a los sectores más vulnerables de las consecuencias económicas de la cuarentena dispuesta por la emergencia sanitaria creada por el Coronavirus (COVID19)", subrayaron desde ANSeS.