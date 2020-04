Las nuevas medidas del Decreto municipal

Este lunes, el intendente Luis Castellano firmó el Decreto Nº 50.523 por el cual establece una serie de nuevas medidas para Rafaela. En primer lugar, se prorroga el plazo para las medidas adoptadas para la ciudad con carácter preventivo, en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el Decreto Municipal Nº 50.470 y la Ordenanza Nº 5.174, durante todo el tiempo de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio que disponga el Estado Nacional.

También se prorroga por 90 días el vencimiento de las licencias de conducir cuyos vencimientos operan entre el 15 de febrero y el 30 de abril del año 2020. Además, contempla nuevas medidas para los establecimientos comerciales, industriales y de servicios que queden exceptuados del aislamiento por decisión del Gobierno Nacional.

Por otro lado, se autoriza a los remises que lo deseen, a efectuar el transporte de productos y mercaderías a excepción de los productos alimenticios elaborados por rotiserías, restaurantes y bares.

Finalmente, se establece a partir del miércoles 15 de abril, la obligatoriedad del uso del barbijo no quirúrgico, tapabocas y/o máscara protectora, con carácter preventivo y social, para todas las personas que circulen por la ciudad. Quedan exceptuadas las personas contempladas dentro del espectro autista y que por motivos de salud tengan contraindicado su uso.



Art. 2.°).- Adhiérase a la Disposición N.° 0006 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y en consecuencia, prorrogúese por el término de noventa (90) días corridos contados a partir de su fecha de vencimiento las licencias de conducir, cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 15 de Febrero y el 30 de Abril de 2020, inclusive.

Art. 3°)- Dispónese que las actividades comerciales, industriales, de servicio o de cualquier otra naturaleza que el Poder Ejecutivo Nacional exceptúe del aislamiento social, preventivo y obligatorio, podrán realizarse en la ciudad de Rafaela bajo las condiciones que con carácter temporal, progresivo y excepcional, se establezcan en el presente Decreto y demás normas complementarias que se dicten en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada en la ciudad.

Art. 4.°).- Los establecimientos comerciales, industriales y de servicios que desarrollen actividades exceptuadas del aislamiento y tengan permitida la atención al público, sólo podrán realizarla en el rango horario comprendido entre las 08:00hs. y las 18:00hs. Se exceptúan de esta disposición los Almacenes, Despensas, Kioscos, Drugstores, y otros afines, que podrán continuar funcionando con atención al público en el rango horario comprendido entre las 08:00 hs. y las 00:00 hs.

Art. 5.°).- Los establecimientos comerciales, industriales y de servicios que desarrollen actividades exceptuadas del aislamiento, deberán organizar su jornada laboral en horario corrido, dentro del rango horario comprendido entre las 07:00 hs. y las 18:00 hs., excepto que ello no resulte posible por la naturaleza de la actividad, o no sea aconsejable para la salud de sus trabajadores. En tales supuestos de excepción, comunicarán a la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, sus horarios y formas de funcionamiento, acompañando la conformidad de la entidad gremial que nuclea a los trabajadores de su actividad. Continuarán exceptuadas de toda restricción horaria las farmacias, establecimientos vinculados a la salud y distribución y/o despacho de combustibles.

Art. 6.°)- Dispónese que todas las actividades exceptuadas del aislamiento, dedicadas a la comercialización y entrega de productos, que puedan funcionar bajo la modalidad de entrega puerta a puerta, deberán hacerlo únicamente de esa manera, prohibiéndose la posibilidad de retiro de productos en los locales. Esta disposición no será de aplicación a Grandes Superficies Comerciales, Supermercados, Autoservicios y Minimercados, Almacenes, Despensas, Kioscos, Drugstores, y otros afines, regulados por el Decreto Municipal N.° 50.515.

Art. 7.°).- Todos los establecimientos que desarrollen actividades exceptuadas del aislamiento, deberán acreditar ante la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela el cumplimiento de la Resolución N° 41/2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, y demás normas complementarias que se dicten en el futuro. A tales fines remitirán una copia del protocolo y la constancia de recepción emitida vía e-mail por dicho Ministerio, a [email protected] Dicho protocolo deberá contener, como mínimo, las medidas de prevención de contagio de COVID-19 y protección de la salud de trabajadores y público en general, que se describen en el Anexo I del presente. Las actividades que resulten exceptuadas con posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto, deberán cumplimentar lo dispuesto en el presente artículo, en forma previa al inicio de la actividad y como condición ineludible para la apertura del establecimiento. Las que se hallen en funcionamiento por encontrarse ya exceptuadas con anterioridad al presente, deberán presentar sus protocolos en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles administrativos contados a partir de la entrada en vigencia del presente.

Art. 8.°).- Autorízase a los taxis y remises de la ciudad que así lo deseen, a efectuar el transporte de productos y mercaderías, exceptuados productos alimenticios elaborados por rotiserías, restaurantes y bares, durante todo el tiempo que dure la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A tales fines, adoptarán todas las medidas de prevención necesarias para garantizar condiciones higiénicas sanitarias adecuadas de transporte. En particular, se sugiere colocar barreras de protección que impidan el contacto de los conductores con pasajeros y mercaderías, así como la desinfección permanente de los vehículos en forma previa y posterior al inicio de cada viaje. Art. 9.°").- Dispónese que a partir del día Miércoles 15 de Abril de 2020, será obligatorio el uso de barbijo no quirúrgico, tapabocas y/o máscara protectora, con carácter preventivo y social, para todas las personas que circulen por la ciudad de Rafaela, quedando exceptuadas de tal obligación, únicamente aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista y las que por motivos de salud, debidamente justificados, tengan contraindicado su uso.



PROTOCOLOS ESPECIFICOS

Estado de salud inicial de los trabajadores: se deberá verificar el estado de salud de los trabajadores con los que cuenta el establecimiento, realizando un control inicial de los mismos, a través del cuestionario de seguridad COVID-19, con el fin de determinar si cada uno de ellos se encuentra en condiciones de salud o no para realizar sus actividades habituales.

Toma de temperatura diaria o por turnos de trabajo: al ingreso de cada turno de trabajo, se deberá tomar la temperatura corporal a los trabajadores mediante los métodos que se encuentren disponibles y resulten idóneos a tal fin, dejando asentado un registro diario de temperatura en una planilla confeccionada al efecto.

Higiene personal y elementos de seguridad personal: se deberá procurar en todo momento que los trabajadores se higienizen las manos y eviten tocarse la cara. Los trabajadores deberán utilizar barbijo -no quirúrgico- para la realización de sus tareas habituales. Se deberá proveer a los trabajadores de todos los elementos necesarios para su higiene personal y la desinfección de sus lugares y herramientas de trabajo (toallitas húmedas, jabón, alcohol en gel o en spray).

Higiene y desinfección de los establecimientos: se deberá proceder a la limpieza continua de superficies y lugares de trabajo (escritorios, mesadas, computadoras, teléfonos, y todo elemento de trabajo en contacto con las manos), pisos, áreas comunes, sanitarios, comedores o cantinas, salas de reuniones, picaportes, botoneras de ascensores y barandas.

Atención al público: separar a los trabajadores que realicen atención al público en puestos fijos de trabajo con un acrílico u otro material de similares características. Contemplar horarios específicos de atención a personas incluidas en los grupos de riesgo por el Ministerio ud de la Nación. Definir los sectores donde se recibirán a proveedores y clientes, con el objeto de minimizar el contacto con el personal del establecimiento y de ser posible planificar días y horarios para evitar superposición.

Casos sospechosos de COVID-19: el establecimiento deberá elaborar un protocolo de actuación ante la detección de casos sospechosos de COVID-19, que garantice el aislamiento del trabajador en un espacio definido y evite el contacto personal con otros trabajadores. Dará inmediata comunicación a las autoridades de salud y seguirá .las indicaciones y recomendaciones que la misma le indique para retomar la actividad, si ello fuere posible.