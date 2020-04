Nuestra ciudad ya tiene 19 casos positivos

En las últimas 48 horas, nuestra ciudad volvió a tener un nuevo caso positivo de coronavirus. El último sábado, una mujer de 60 años se agregó a la lista de infectados, y este lunes el que se sumó fue un paciente adulto, de acuerdo a lo que informó ayer por la tarde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud de la Provincia. En este sentido, anunció que se trata de un hombre adulto, quien mantuvo contacto directo con infectados, siendo el Nº 19 de rafaelinos infectados con el virus hasta el momento. El mismo se encuentra en su vivienda particular, con buen estado de salud, realizando el aislamiento pertinente y recibiendo los controles sanitarios.

Por otro lado, también se informa que ya fueron dados de alta 5 pacientes que llevaron adelante el cuadro con muy buena evolución. Además, el organismo recuerda a los ciudadanos de nuestra ciudad, la importancia de cumplir con las medidas preventivas a fin de evitar la propagación del virus. Conserve la distancia interpersonal de metro y medio a dos metros. Higienice sus manos con agua y jabón o alcohol y evite llevarlas a la cara. Salga solo para lo indispensable. Por último, se establece que a partir de este miércoles 15 de este mes será obligatorio el uso de barbijo no quirúrgico, tapabocas y/o máscara protectora, con carácter preventivo y social, para todas las personas que circulen por Rafaela -ver página 7-, quedando exceptuadas aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista y las que por motivos de salud, tengan contraindicado su uso. Cuidándonos cada uno, nos cuidamos entre todos.



UNO MAS EN ROSARIO

No obstante, la secretaria de Salud, Sonia Martorano, confirmó anoche que son dos los nuevos casos de Coronavirus registrados en la provincia en las últimas 24 horas y en total la suma de infectados llega a 204 pacientes. Por otro lado destacó que hay 126 casos que están en estudio. De los nuevos casos uno es un paciente oriundo de Rosario y otro de Rafaela. Además, agregó que son 1966 los casos que fueron descartados y son 25 los pacientes que ya recibieron en alta, recordando que hasta el momento la provincia cuanta con dos personas fallecidas de COVID-19 (una se dio en Rosario y otra en Rafaela).

Además, ayer en el país fueron confirmados 69 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 2.276 positivos.Del total de esos casos, 830 (36,5%) son importados, 790 (34,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 354 (15,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Por último, se registraron 3 nuevas muertes. Dos hombres, uno de 70 años residente en la provincia de Córdoba; otro de 86 años residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una mujer, de 75 años residente en la provincia de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 98.