Bancos iniciaron su atención ampliada solo con turnos Locales 14 de abril de 2020 Redacción Por La primera jornada de atención bancaria ampliada de la semana se desarrolló de forma ordenada más allá de la lluvia. El operativo conjunto organizado por el Municipio en coordinación con los bancos, los equipos de prevención y las fuerzas de seguridad, se concretó de manera óptima.

FOTO COMUNICACION SOCIAL BAJO LA LLOVIZNA. Pese a las inclemencias del tiempo, la gente respetó la distancia establecida de manera obligatoria.

En el marco de una jornada que se mostró lluviosa durante las primeras horas, el primer día de atención ampliada en los bancos de nuestra ciudad se desarrolló de manera normal.

Beneficiarios y beneficiarias de jubilaciones y pensiones con sus turnos otorgados por la Administración Nacional de Seguridad Social -ANSeS- y clientes comunes con turnos emitidos por cada casa bancaria de manera online, se acercaron respetando las medidas de distanciamiento social y todas las indicaciones emitidas por la Junta de Protección Civil y Defensa Civil. Es importante que la comunidad tenga claro que quienes no tengan turno, no deberán acudir a los bancos bajo ninguna circunstancia.



TURNOS

En cuanto a los clientes comunes, las instituciones bancarias recuerdan que solo podrán concurrir a las sucursales el día de la semana asignado según el cronograma que contempla el último número del DNI para las personas humanas y el dígito verificador del CUIT para las personas jurídicas. Por otra parte, los jubilados no necesitan tramitar un turno ya que pueden concurrir con la respectiva fecha de cobro otorgada por la ANSeS. En definitiva, las personas que deban realizar un trámite bancario -exceptuando a beneficiarios de jubilación o pensión- deberán tener en cuenta el siguiente cronograma: martes 14, documentos terminados en 2 y 3; miércoles 15, terminados en 4; jueves 16, terminados en 6 y 7; viernes 17, terminados en 8 y 9. Solo se podrá concurrir a las sucursales con un turno gestionado previamente a través de los canales electrónicos que los bancos habiliten -home banking, línea de teléfono o correo electrónico . El turno registrado en un comprobante se deberá presentar en forma obligatoria para ingresar al banco, y servirá también como permiso de circulación, en el marco de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional. Con respecto a la organización del ingreso a los bancos, cada entidad se comprometió a reforzar la seguridad y mantener el orden en el ingreso.



CONTROLES

En cuanto a los operativos programados por Protección Vial y Comunitaria, Guardia Urbana, Policía Federal y Policía de Santa Fe en la zona de bancos, continuaron de manera intensiva con el fin de verificar que todos los que transitaran por la vía pública lo hicieran con la autorización correspondiente en el marco del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Vale recordar que hasta el viernes 17 de abril, entre las 6:45 y las 15 horas, la Municipalidad, en coordinación con los bancos, los equipos de prevención y las fuerzas de seguridad, implementó un operativo especial que incluye la redistribución del tránsito de vehículos habilitados para circular puntualmente en la zona en donde se ubican las entidades bancarias y el Correo Argentino -25 de Mayo y Moreno; bulevar Lehmann y Moreno; bulevar Lehmann y San Martín; San Martín y Alvear; Sarmiento y Güemes . En esa zona solo podrán ingresar quienes se dirijan, con su turno correspondiente, a un determinado banco.

Otra cuestión que deberán atender quienes vayan a los bancos de manera especial, es el seguimiento puntual de las órdenes emitidas por el personal de Protección Civil, Defensa Civil y la seguridad privada de cada entidad bancaria, con la finalidad de lograr una circulación ordenada en las distintas terminales automáticas para provisión y depósitos.

Por todo ello, la Municipalidad aconseja a los rafaelinos y rafaelinas que el día que concurran a los bancos, lo hagan aprovechando la amplitud horaria. Los adultos mayores -población de alto riesgo ante la presencia del COVID-19– pueden ir en horas del mediodía para evitar la influencia de las bajas temperaturas.