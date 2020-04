Fundación Helpers busca ayudar y sumar voluntarios en Rafaela Locales 14 de abril de 2020 Redacción Por A través de una aplicación se busca dar contención emocional a la gente, a partir de una red de operadores y voluntarios. En medio de esta pandemia en la que la única vacuna eficaz es el aislamiento y la cuarentena, la solidaridad no se queda en casa.

APLICACION. El servicio tuvo una actualización especial por el coronavirus.

Fundación Helpers es una ONG sin fines de lucro que buscar crear una red social de voluntarios capacitados para salvar vidas en caso de emergencia, que a través de su aplicación móvil permite conectarse con los voluntarios más cercanos cuando se produce una emergencia.

“¡Hola Rafaela! ¿Cómo estás? Te escribe Franco Sakkal, director de Fundación Helpers. Tenemos un sistema tecnológico, con operaciones y voluntariado para dar contención emocional a gente en cuarentena y aislamiento, con una red de operadores y voluntariado todos dentro de nuestra app Helpers”, se presenta el generador de esta idea que está creando un gran impacto social.

Sakkal señala que “hay números que no salen en los canales de comunicación y son los de ataques de pánico o violencia doméstica que surgen por el aislamiento. En este contexto existen en el país una red de 800 voluntarios que día a día va creciendo y un número de usuarios de la aplicación que suman alrededor de 3000”.

Según el director , “Helpers no solo busca atender personas que estén realizando el aislamiento en condiciones de precariedad o que sean parte de los grupos de riesgo sino también sumar nuevas voluntades para ayudar y hacer una gran cadena solidaria”.

“Esto surge como iniciativa para dar esa primera respuesta cuando ante una emergencia la ambulancia no llega a tiempo y empezamos a desarrollar desde la aplicación todo un sistema de respuestas con un grupo de voluntarios cercanos geolocalizados, si yo tengo una hemorragia, un corte y demás situaciones médicas haya alguien cercano para ayudar, así es como comenzó Helpers. Después este modelo fue cambiando, donde tuvimos casos de violencia de género, casos de desaparecidos, casos de intento de abuso sexual, un montón de cosas que nos movieron la aguja del proyecto y decidimos ser una red de ayuda en general y así es como ante el coronavirus decidimos convocar a la red de voluntarios y agrandarla”, señaló Sakkal.

Y añadió:“hoy estamos abocados a dar contención emocional ante el cambio de hábitos que tuvimos que hacer por esta pandemia, con mucha gente que no puede salir de su casa o puede salir menos y se dan ataques de pánico, sentimientos de soledad, aumentan las situaciones de violencia doméstica, los cuadros de estrés”.

Helpers por un lado tiene la red de contención emocional que lleva adelante con un equipo de psicólogos y coaches y en donde no es necesario estar cerca, ya que se contactan a través de la plataforma o de una llamada telefónica; por otro lado para recibir la ayuda humanitaria, contó Sakkal, en Rafaela se está convocando a que se sumen voluntarios, para colaborar en la asistencia a aquellas personas mayores que necesitan esa ayuda logística para poder hacerle las compras o vayan a la farmacia.

Finalmente el director de la Fundación indicó que la aplicación se puede bajar fácilmente y que a través de las redes sociales se pueden anotar aquellas personas dispuestas a ayudar.