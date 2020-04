Sensaciones y sentimientos Sociales 14 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...





SER Y RESISTIR

No es nueva la adopción por mucha gente (y por qué no, en algún momento también por nosotros) de la canción-mensaje “Resistiré”.

Hay varias razones. Para empezar, tiene una musicalidad muy pegadiza y una letra que puede caberle en algún momento a cualquiera; en el tipo de sociedad que nos ha tocado -y que también generamos- suceden con frecuencia sentimientos negativos y/o pesimismos que denominamos, generalizándolos, “bajones”. En esos precisos momentos pensamos terapéuticamente en una melodía y buscamos apoyarnos en los versos que son su canto (“Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio (…) y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo (…) para seguir viviendo (…) y aunque los sueños se me rompan en pedazos; resistiré, resistiré.)

Esta canción del “Dúo dinámico” (los españoles Arcusa y De la Calva) tiene una aproximación en su mensaje con los versos de Almafuerte, quien propuso sus –también popularizados- “¡¡Avanti!!” y “¡¡Piu avanti!!” (“No te des por vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo, ni aún esclavo (…) Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo (…) procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora (…)”.

Ellas son una invocación vigorosa para sobrevivir a los malos momentos y, en ciertas circunstancias, una necesidad: no se debe permitir que las dificultades nos venzan y sí encontrar en nosotros nuevas energías para continuar el diario transcurrir.

Es cierto, habría que preguntarse si la sola resistencia es la medicina adecuada, y si con solamente “volvernos de hierro para endurecer la piel” nos constituimos en seres útiles para nosotros.

La respuesta está bien al alcance de los sentidos (incluida la vista, ¿por qué no?) y hasta a la vuelta de la esquina. Si doblamos con decisión podremos encontrar una amigable socia para la vida útil: la actitud de ponernos de pie y, mirando hacia adelante, comenzar a andar.

Ese pájaro de pequeño vuelo que es la resistencia habrá quedado atrás. Nos habremos librado de que nos sigan gobernando inútiles sentimientos negativos y de temperamentales reacciones que no ayudan a nadie, como aquéllas de no cumplir: en la calle, las disposiciones que hacen el tránsito ordenado y, en otro ámbito –impidiendo la necesaria buena convivencia- el rechazo sistemático a los que tienen una ideología distinta. No es lo mismo “resistir” una situación del momento que adoptar la resistencia como motivo y objeto de vida.

Repasando la letra no surge de ella la mención directa a qué elemento o persona concreta resistir, solo refiere al acto de no dejar pasar lo que va a hacernos daño (“…cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz”)

Desde “Avanti”, llega una definición sugiriendo la actitud frente a las, siempre dolorosas, caídas (“Si te postran diez veces te levantas; otras diez, otras cien, otras quinientas. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas”).

Ser: sí como objetivo. Resistir, tal vez, y como modo circunstancial que no deje huella.

Así, mirando hacia atrás podrá verse solo una caída. De las dos (la ocurrida y su evocación), el dolor habrá ocurrido solo una vez. Podremos prevenir, eso sí, accidentes y nuevas caídas.

Ser y resistir: dos modos, dos estados de ánimo. Y un mismo modelo para mejorar.

Nosotros.