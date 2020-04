Barbijo: desde el 20 el uso será obligatorio Región 14 de abril de 2020 Redacción Por SUNCHALES

FOTO ARCHIVO// BARBIJO// El Municipio hizo saber que su utilización será obligatoria a partir del próximo lunes.

SUNCHALES (De nuestra Agencia).- Si bien a partir de ayer desde el Municipio sugiere a los vecinos el uso del barbijo, la medida, a partir del próximo 20, será obligatoria. Seguidamente reproducimos indicaciones difundidas para cumplir con la disposición.



¿Qué barbijo podemos usar?



Toda persona que no sea profesional de la salud debe usar los barbijos caseros o “tapabocas”. Es fundamental que los barbijos quirúrgicos o N95 sean de uso exclusivo para el personal de todas las entidades de salud de nuestra ciudad. De esta manera, las trabajadoras y trabajadores de la salud, que se expondrán en primera persona ante el virus para cuidarnos a todos, tendrán los insumos necesarios y no los habremos desabastecidos.



¿Cuáles son las ventajas del barbijo casero?



Es lavable y reutilizable. Con sólo cambiar la servilleta y/o papel a lo largo del día y lavar la tela con la que lo hagamos, ya está listo para ser usado de nuevo.



Es muy importante que sigamos aplicando el resto de las medidas preventivas: distanciamiento mínimo de un metro entre personas, higienización constante de manos, no tocarse ojos, boca y nariz.



¿Hay alguna forma especial para lavarlos?



Simplemente tirás la servilleta que usaste durante el día y lavas la tela con agua caliente y jabón o lo metes en el lavarropas.



¿Cómo hacemos un barbijo casero en casa?



Dos alternativas: con costura o sin coser



Con costura: Primero, tenemos que buscar estos materiales: dos rectángulos de tela de algodón de 26x16 cm., dos piezas elásticas de 15 cm. (gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas para el cabello), aguja e hilo, tijeras.



Debemos seguir los siguientes pasos:



1. Recortamos dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usamos tela con entramado compacto (ej. sabanas de algodón). La tela de una remera puede funcionar Apilamos los dos rectángulos; cosemos la máscara como si fuera una sola pieza.



2. Doblamos sobre los lados largos, 1 cm y hacemos el dobladillo. Luego doblamos la doble capa de tela sobre 1,5 cm a lo largo de los lados cortos y cosemos hacia abajo.



3. Pasamos una longitud de 16 cm de elástico fino a través del dobladillo más ancho a cada lado de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas. Usamos una aguja grande para pasarlo. Atamos bien los extremos. Si no tenemos elástico podemos usar cintas para el pelo o cintas elásticas para la cabeza. Si solo tenemos una soga, podemos hacer los lazos más largos y atar la máscara detrás de la cabeza.



4. Tiramos suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del dobladillo. Juntamos los lados de la máscara en el elástico y ajustamos al rostro. Luego, cosemos con seguridad el elástico en su lugar para evitar que se deslice.



Sin coser:



1. Cortar un retazo de tela de algodón de 60 x 30 cm (lavado/ desinfectado con agua y lavandina en una proporción de 70% y30% respectivamente) puede ser de una remera, sábanas o un pañuelo, etc.



2. Extender sobre la mesa en forma vertical (no apaisada) y colocar en el centro una servilleta de papel.



3. Doblar la mitad inferior de la tela sobre la servilleta hacia el centro (hasta la mitad aproximadamente). Hacer lo mismo con la parte superior de la tela, de forma que se una los extremos y quede la servilleta totalmente cubierta.



4. Repetir el doblado una vez más (del mismo modo que se hizo el doblado anterior- De arriba hacia el centro y de abajo hacia el centro). Se obtuvo un rectángulo (ahora en disposición apaisada).



5. Enhebrar/ ensartar una bandita elástica (o colita del cabello) en cada uno de los dos extremos del paño, dejando un sobrante) de unos 5 cm por fuera de cada una (queda una especie de "caramelo")



6. Doblar hacia el centro los sobrantes de la tela (los que quedaron de la bandita hacia afuera, dando forma al "caramelo", de modo que las banditas puedan tirarse hacia afuera como dos ojales que sobresalgan del paño



7. Apoyar el paño al centro de la cara (cubriendo nariz y boca) y pasar/enganchar las banditas (dispuestas como ojales en cada lateral) por cada una de las orejas para sostener el "barbijo".



8. Luego de su uso durante el día, se abre, se retira la servilleta y se tira. La tela se lava con agua caliente y jabón-