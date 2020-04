Mercedes-AMG G63 Yachting Limited: un lujoso 4x4 con aroma marítimo Automotores 14 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Si hay un vehículo fetiche para los preparadores, ese es sin duda el Mercedes-Benz Clase G. Un todoterreno como los de antes, un armazón cuadrado al que se le han buscado todas las aristas.

Pero dentro de este modelo la palma se la lleva el Mercedes-AMG G63. Un vehículo en la cumbre de lo aspiracional que está en el garaje de personalidades que pierden los estribos con aquello que tiene ruedas. Si el vehículo base es ya de por sí un ejercicio de exclusividad, con una preparación como la que ha hecho Carlex es una joya única.

Los polacos han lanzado al mercado en estos días al Mercedes-AMG G63 Yachting Edition, una versión inspirada en el mundo del mar en la que predomina la madera. Carlex, como viene siendo habitual en ellos, se ha centrado en el interior.

El exterior del todoterreno no ha sufrido grandes modificaciones, a excepción de unos esquemas de pintura: plata para la zona inferior con una superior coloreada de negro satinado. Se combinan con un techo plateado y pulido. La combinación de estas dos señas cromáticas también divide la rueda de repuesto. Las que lleva puestas llevan unas llantas de aleación de 22 pulgadas.

Este Mercedes-AMG 63 Yachting Edition ofrece dos colores interiores. Se puede elegir entre cuero blanco con Alcantara o cuero cognac con ligeros reflejos. Además de modificar la paleta, Carlex ha modificado el techo del vehículo, decorado con una gran Rosa de los Vientos, que también aparece en la rueda de repuesto. El volante también se ha recubierto con cuero de alta calidad.

Aunque no se han dado datos mecánicos, se presume que conservará el motor que trae este modelo, un 4.0 V8 con 577 caballos que hace el 0 a 100 km/h. Este modelo ya está disponible aunque los precios no se han desvelado (el modelo base parte de 145.000 euros).

En un aviso publicado en su web, Carlex indica que las visitas están restringidas a sus estudios desde el 24 de marzo, pero siguen trabajando a puerta cerrada para cumplir con los pedidos.



LA ELECTRIFICACIÓN

LLEGA A LA CLASE A

Ya están disponibles las nuevas versiones EQ Power de la Clase A de Mercedes-Benz, tanto en versión 5 puertas como Sedan. Sus denominaciones respectivas: A 250e y A 250 e Sedán. Estos modelos homologan en ciclo WLTP entre 64 y 73 km de autonomía eléctrica.

Los vehículos de la gama compacta de Mercedes-Benz equipan motores montados en posición transversal. Para el cambio de doble embrague 8G-DCT se ha desarrollado una unidad de propulsión híbrida de dimensiones compactas que obedece a los mismos principios técnicos que el componente equivalente en los vehículos con motor en posición longitudinal.

El motor eléctrico desarrolla una potencia de 75 kW. Junto con el motor de cuatro cilindros y 1,33 litros se alcanza así una potencia conjunta de 218 CV y un par motor total de 450 Nm. Gracias al motor eléctrico EQ Power, el A 250 e y el A 250 e Sedán reaccionan de forma especialmente espontánea al acelerador y brindan unas prestaciones considerables. El A 250 e, por ejemplo, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos, y alcanza una velocidad máxima de 235 km/h.

El acumulador eléctrico es una batería de alto voltaje de iones de litio con una capacidad total aproximada de 15,6 kWh, que puede cargarse tanto con corriente alterna como con corriente continua. Si se conectan a una Wallbox de 7,4 kW, los modelos compactos híbridos enchufables se cargan con corriente alterna (AC) en 1 h 45 minutos.

La capacidad de maletero no disminuye aparentemente en estos modelos gracias a que la linea de escape no llega hasta la cola del coche, acabando justo debajo, liberando el espacio suficiente en el eje trasero para la ubicación de la batería.

Con la introducción de MBUX (Mercedes-Benz User Experience), los antiguos modos de servicio Plug-in de todos los modelos EQ Power se convierten en programas de conducción. Es decir, todos los modelos híbridos enchufables de Mercedes-Benz disponen de los nuevos programas de conducción «Electric» y «Battery Level». Estos programas forman parte del equipamiento de los híbridos compactos desde su introducción. (Fuente: El Mundo Motor).