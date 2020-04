La tarde de Castrilli y Süller Información General 14 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...





Aunque el autor mantenga su autoimpuesta decisión de no referirse al fútbol, se advierte que esta historia tiene que ver con otras cosas más oscuras. De allí la excepción que siempre admitirá dudas.

La historia sucedió el 10 de mayo de 1990. Jugaban All Boys y 9 de Julio por una semifinal del ascenso a la entonces “B” Nacional, el Floresta. En Rafaela había ganado el juliense 1 a 0 (gol de Walter Gómez) y con un empate quedaba a tiro de la final por el ascenso con Laferrere. Ese partido tuvo como visitante “ilustre”, bueno conocido, al conductor Silvio Soldán y a su novia, una joven llamada Silvia Süller, debido esto a que un hermano de la misma jugaba en el equipo local.

En las plateas también estaba Alejandro “Tito” Cremona, brujo oficial del “9” y amigo del dirigente, hoy desaparecido , Alcides Barrani. Cuando lo fui a saludar (estábamos en la transmisión por TV junto a Víctor Hugo Fux) me dijo dos cosas: “Hoy no se puede” y “Cuidá tu salud”.

Al rato, el árbitro Javier Castrilli había expulsado a un jugador local y, pese a estar 0 a 1 en el marcador el albirrojo clasificaba por diferencia de gol, teniendo –incluso- la posibilidad de los penales si perdía.

Me asomé de la cabina y lo miré el “Brujo”, quien no cambió su parecer: “Hay algo muy fuerte detrás del arco de (Juan Bautista) Gerold, algo que me supera. Debe ser un colega con más fuerza”, me dijo. Seguía sin creerle.

Veinte minutos después Suller se encargaba de cambiar la historia. Fue 3 a 1 y regreso sin gloria. Ese sábado aprendí a creer un poco más. Ah, tres días después, una furibunda hepatitis me dejaría un mes en cama.

El “Brujo” moriría en 1995. Mi libro “Karlovich-Karlovich” está dedicado a su memoria. EDP