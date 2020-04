Los cinco recitales de rock nacional para la cuarentena Información General 14 de abril de 2020 Redacción Por Proponemos una pequeña lista de conciertos inolvidables de artistas o bandas de nuestra música para que no te muevas de tu casa

Tantos días de encierro (por una causa más que importante como la salud nuestra y la de los demás) puede provocar que ya no sepamos qué hacer con el tiempo libre. Ver películas, series de todo tipo y hasta partidos de fútbol de años anteriores es una opción más que válida para pasar el rato, pero a veces no es suficiente con todo eso.

Por esa razón, en esta nota recomendamos ir por el lado de la música y confeccionamos una pequeña lista de recitales de rock nacional que vale la pena ver por primera vez -para el que nunca tuvo la chance- o, por qué no, volverlos a revivir para aquellos que sí los vieron en una pantalla o incluso estuvieron en el lugar de los hechos, propuso Teleshow.

1- Soda Stereo (Gira “Me verás volver” - 2007)



En el marco de la gira “Me verás volver”, el trío liderado por Gustavo Cerati emocionó a miles de personas de todo el continente con un tour que quedaría en la historia. El registro del segundo concierto (20 de octubre de 2007) fue subido a YouTube por el canal Ruido Blanco y allí se puede ver a la banda en acción en uno de los seis shows que brindó en el estadio de River Plate.









2- Los Redonditos de Ricota (Racing - 1998)



Un show histórico del grupo comandado por el Indio Solari fue el que brindó el 19 de diciembre de 1998 en el estadio de Racing Club de Avellaneda. Acción Poética Ricotera y Redondos Subtitulados lo publicaron en YouTube para el deleite de todos los fanáticos.









3- Charly García (“El concierto subacuático” - 2009)



Sin dudas que uno de los shows más memorables del ex Serú Girán fue el que brindó el día de su cumpleaños en 2009. El 23 de octubre de ese año, en el estadio de Vélez y bajo una lluvia torrencial, tuvo lugar el llamado "Concierto subacuático”. El canal Respira Música lo subió completo en la plataforma de videos más conocida del mundo.









4- Luis Alberto Spinetta (Spinetta y las bandas eternas - 2009)



Este concierto fue histórico debido a que se trató de quizás la presentación más importante en la carrera del músico, que se reencontró con compañeros de todas las épocas durante sus 40 años de trayectoria. El 4 de diciembre de 2009, el “Flaco” actuó ante 40.000 personas en el estadio de Vélez y el registro fue publicado de forma íntegra por la cuenta oficial del propio músico en YouTube.









5- Andrés Calamaro (Made in Argentina - 2005)



“El Salmón” ofreció un emotivo recital en diciembre de 2005 en Obras Sanitarias al aire libre luego de hacer tres presentaciones ese año en el Luna Park, en lo que fue su regreso tras seis años sin tocar en Argentina. El registro del concierto en el estadio de Núñez quedó grabado en un DVD que salió a la venta en 2006. El usuario Ronald Toledo lo publicó en YouTube.