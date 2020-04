Bach no ve otro aplazamiento en Tokio Deportes 14 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA) - El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, aseguró ayer que "no sería posible otro aplazamiento" de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

Bach manifestó en una entrevista con el diario alemán "Die Welt" su confianza sobre la realización de la cita olímpica en la nueva fecha estipulada. Además, contó que los organizadores japoneses y el primer ministro, Shinzo Abe, afirmaron que ese país no podría asumir otro aplazamiento luego del próximo verano. La respuesta del presidente del COI se debió a las declaraciones del director general del Comité Organizador, Toshiro Muto, quien despertó una nueva incertidumbre sobre la realización de los Juegos el año que viene.

"No creo que nadie pueda decir si va a ser posible controlar este virus para el próximo julio", sostuvo Muto. Días atrás, Bach ya había expresado al respecto: "Cuando ves que el aplazamiento de los Juegos fue apoyado por los 206 Comités Olímpicos, todas las Federaciones, miembros del COI y representantes de deportistas, la situación es bastante clara".