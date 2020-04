Falta para el regreso del Pity Deportes 14 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA) - El mediocampista del Atlanta United, de la Mejor League Soccer (MLS) de Estados Unidos, Gonzalo "Pity" Martínez, aseguró ayer que antes de finalizar su carrera futbolística va a "volver a River" y que le "gustaría hacerlo con 31 o 32 años". Martínez, autor del último tanto en la histórica victoria 3-1 sobre Boca en la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid de España, dijo que si fuera por él, "estaría mañana de vuelta". "Las ganas las tengo siempre. Lo de irme fue una decisión que hay que tomar, pero sé que voy a volver y bien. Me gustaría hacerlo con 31 o 32 años", sostuvo el futbolista de 26 años en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

Y agregó: "Me hubiese gustado quedarme seis meses más para recibir el cariño de la gente, pero estaba tranquilo con lo que había decidido. Lo que se vive en River es una locura muy linda, uno está todo el día a full". Por otra parte, destacó al entrenador del "Millonario", Marcelo Gallardo: "Si fuera por mí, me lo hubiese traído acá a Estados Unidos. Es un técnico con el que sabés que si no estás bien no jugás, seas quien seas. Es vital para él lo que le demuestres en los entrenamientos".

En cuanto a la situación que se vive en el territorio estadounidense por la pandemia del coronavirus, Martínez expresó: "Tengo miedo, quise ir a Argentina pero de la liga no nos dejaron viajar en avión. Sí irnos en auto a cualquier otro estado". "Nos dijeron que el 23 de abril volvíamos a entrenar pero nos van pateando para adelante, quizás ahora nos digan que debemos esperar hasta mayo", concluyó.