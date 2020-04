Kannemann desea volver Deportes 14 de abril de 2020 Redacción Por SAN LORENZO

BUENOS AIRES, 14 (NA) - Walter Kannemann, defensor del Gremio de Brasil, dejó ayer abierta la puerta a un retorno a San Lorenzo, donde ganó la Copa Libertadores en 2014, con la aclaración de que no le gustaría hacerlo "en malas condiciones". "Volver a San Lorenzo me gustaría. No me gustaría volver en malas condiciones. Después hay que ver un montón de otros factores. Uno tiene las ganas, por ahí el club no tanto, o al revés. Uno nunca sabe", aseguró el futbolista, de 29 años.

En ese sentido, el marcador central sostuvo que el club azulgrana "tiene una parte grande" de su corazón, por lo que le gustaría retornar a Boedo. "Me gustaría el día de mañana. Tiene una parte grande mi corazón. Siempre voy a sentir algo especial por el club", agregó en una entrevista con el programa partidario "San Lorenzo de América".

Además, recordó la obtención del certamen continental en 2014, cuando con Edgardo Bauza como entrenador, lograron la primera Libertadores en la historia del "Ciclón". "Después de la fase de grupo, tengo los mejores recuerdos, ja. Fue una fase de grupo difícil. Lo bueno es que terminamos con un final feliz", rememoró sobre la clasificación angustiante a octavos de final.

Por otra parte, opinó sobre el "Patón" Bauza, el técnico que condujo a ese equipo: "Me sorprendió la tranquilidad que tenía, ja. Me sorprendió y traté de aprender".

Kannemann también se mostró muy conforme por su presente en Gremio de Porto Alegre, donde valoró también estar cerca de su familia, en Corrientes. "Acá estoy muy feliz. Es cerca de mi familia, que vive en Corrientes. La gente de Gremio te trata espectacular, no me puedo quejar. Les agradezco a ellos y hago lo mismo que en San Lorenzo, les devuelvo el cariño", agregó.

Por último, recordó sus citaciones a la Selección argentina, donde formó parte de la renovación que impulsó Lionel Scaloni en el plantel albiceleste. "Para mí fue un sueño disputar partidos ahí. Me tocó amistosos. Es lo que todo jugador quiere. Ojalá pueda disputar algún campeonato o Eliminatoria", sentenció.