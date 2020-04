"Los ingresos cayeron más del 90 por ciento"

(D.G.)- Se extendió el período de aislamiento social obligatorio en la nueva etapa que tiene como fin evitar la propagación del COVID 19 y, lógicamente, son tiempos muy difíciles para la economía de las instituciones. Y en nuestro país ya afecta a grandes, medianas o chicas, de una u otra manera.

Hoy por hoy, ese es el principal foco de preocupación para los dirigentes. No es la excepción en Sportivo Ben Hur, más allá que sus hinchas, del mismo modo que los propios protagonistas como jugadores y cuerpo técnico, están al aguardo de algún tipo de novedades concretas sobre el futuro de los torneos. En especial el Regional Amateur donde la BH había iniciado de buena manera la segunda fase el 15 de marzo, cuando se interrumpió todo.

"Creo que todo nos preocupa. Lo fundamental es la situación económica, viene muy complejo el tema. El Club hace 25 días que está prácticamente cerrado, sin actividad deportiva de ningún tipo, sin ingresos porque esto repercute fuertemente pese a que estamos trabajando en instrumentar sistemas de cobranzas diferentes para los socios. Pero hay una caída de más del 90 por ciento de los ingresos que tiene el club. Si bien hasta ahora venimos cumpliendo bien, como corresponde, pero con la continuidad de la cuarentena no implica que no vamos a ser ajenos a la realidad que viven muchas otras entidades, empresas o Pymes", analizó el presidente Adrián Zenklusen.

El dirigente apuntó que "solamente tiene mantenimiento el predio. Es lo único para que no se vuelva una selva, por decirlo de alguna manera. Todo lo otro está detenido, con una gran incertidumbre ya que no se avizora un tiempo cercano de terminación. Todo indica que los clubes van a estar ligados a la incorporación de la actividad escolar, así que hasta junio, julio o agosto no tendríamos actividad. Por eso va a ser una cuestión muy dura para afrontar", agregó preocupado.



LA PARTE LABORAL

Consultado sobre la cantidad de empleados relacionados de manera directa o indirecta a la entidad, respondió que "del Club dependen una cantidad importante de personas. Aparte de los empleados de maestranza y administrativos, hay entre 35-40 profesores que están ligados directa o indirectamente, mas deportistas fundamentalmente del plantel de fútbol que casi era el único ingreso que tenían. Hay un impacto grande en una numerosa cantidad de familias, nosotros cumplimos en la medida que hemos podido pero se nos va a hacer insostenible ante la no continuidad de los torneos y las actividades. También está de por medio la situación de los sponsors, porque esto los afecta también a ellos, no están exentos del panorama por lo que vamos a ver los recursos que contaremos a fines de abril".

Desde hace mucho tiempo a esta parte, sobre el rol de los clubes siempre se valoró el de la contención social. A esa frase "una hora más en el club, una hora menos en la calle", ahora habría que sumarle la importancia como fuente de trabajo para las entidades.

"Por eso los clubes somos un sostén en la educación, importantes para la contención social en nuestras comunidades para los niños, pero también somos fuentes de trabajo y de alguna forma se verán resentidas al no haber ningún tipo de movimiento para hacer frente a los gastos. Al margen de las gestiones que se están intentando en todos los estamentos para tener subsidios, pero todo insume un trámite burocrático muy grande y las soluciones quizás sean extemporáneas de la forma que se están implementando", describió Zenklusen dejando en claro que se necesitará mayor celeridad del Estado para salir al cruce de las complicaciones en las entidades.



LO FUTBOLISTICO

"Nosotros la única versión que tenemos es que hasta que no se resuelva la continuidad del fútbol superior no va a haber resolución definitiva respecto al Regional Amateur. Aunque esto cambia día a día, pero esa es la información que nosotros tenemos de la semana pasada", contestó nuestro entrevistado sobre las noticias que tenía desde el Consejo Federal.

Luego agregó que "como está diagramado este tipo de torneo se hace dificultosa la forma de continuar y de disputa, porque no sé qué club en esta categoría puede sostener su plantel tantos meses sin competir, sabiendo que una de las posibilidades es reanudarlo en agosto".

Asimismo, coincidió que dada la coyuntura es utópico suponer que las instituciones podrían hacer frente a una reanudación sin público en las canchas. "Hoy como está la situación, con todo el desgaste que se genera por los ingresos, creo que se hace mas inviable jugar sin público. Es una preocupación, nosotros habíamos hecho un esfuerzo grande (ante San Jorge), pero todos de alguna forma debemos contribuir para superar este momento".

Consultado sobre la postura que podría asumir Ben Hur ante una posible consulta del CF, expresó que "hay que analizarlo muy profundamente. Hay muchas versiones, uno puede hacer su análisis, pero en definitiva la cocina está en otro lado. Se pueden proponer cosas, pero se resuelve en otro ámbito. De continuar tendría que haber un tiempo prudencial para que los clubes puedan tener una mínima reestructuración en sus planteles, los jugadores ahora están en sus casas respetando las cuarentenas y eso repercute no solo en lo futbolístico sino en la preparación física. Esperemos que se pueda hacer, sino tendremos que amoldarnos a la situación, lamentablemente no tenemos el poder de resolución".

A modo de cierre de la postura, acotó que "quizás esto haga replantear la organización de este tipo de torneos de otra forma a las autoridades que correspondan, para darle un mayor grado de previsibilidad a los clubes que compiten en estas categorías".