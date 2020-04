Radicales apoyan que sea obligatorio Locales 14 de abril de 2020 Redacción Por USO DE TAPABOCAS

En una reunión virtual mantenida ayer por la mañana por los concejales Miguel Destéfanis, Alejandra Sagardoy, Germán Bottero y Leonardo Viotti, se decidió apoyar el uso de barbijos o tapabocas como medida preventiva ante la contagiosidad del COVID-19, lo cual ya ha sido implementada de manera obligatoria en distintas provincias del país como Jujuy, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También distintas localidades del país han optado por este camino. En la provincia de Santa Fe todavía no es obligatorio su uso, pero los radicales consideran que es una decisión importante para evitar un contagio masivo.

Los ediles sostuvieron que “desde el Estado debemos tomar todas las medidas posibles para proteger la salud de nuestros vecinos, y la gran mayoría de los especialistas sostiene que es importante la protección de nariz, boca y mentón, por lo que estamos totalmente de acuerdo en avanzar en esta disposición de manera obligatoria y con la aplicación de sanciones para quienes no la cumplan”.

El barbijo o tapaboca sirve principalmente para que quien está enfermo (muchos pueden estarlo y no saberlo por no tener síntomas) no contagie a los demás. El bloque de concejales radicales comunicaron su decisión y apoyo a esta disposición que en las últimas horas y a través de un nuevo decreto, el N° 50.523, estableció el intendente Luis Castellano junto a su equipo de gobierno.

Castellano dispuso que desde el día Miércoles 15 de Abril de 2020, sea obligatorio el uso de barbijo no quirúrgico, tapabocas y/o máscara protectora, con carácter preventivo y social, para todas las personas que circulen por la ciudad de Rafaela, quedando exceptuadas de tal obligación, únicamente aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista y las que por motivos de salud, debidamente justificados, tengan contraindicado su uso.



SE DESCUIDA EL

TEMA DENGUE

“Es tan grande el desborde que hay, que no se está trabajando bien en el tema dengue, hay muchísimos casos en la ciudad y no se los está atendiendo de la manera que corresponde, en lo médico y tampoco en el desmalezamiento, se que es imposible cubrir todo, pero es otro problema más”, mencionó el concejal.