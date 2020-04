EPE: el pago de servicios cayó un 70% Locales 14 de abril de 2020 Redacción Por Así lo afirmó el interventor de la Empresa Provincial de la Energía, Lic. Mauricio Caussi, quien señaló que a partir de la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19, la situación de la EPE es preocupante. Además indicó que el consumo tuvo una caída de alrededor de un 15 por ciento.

La pandemia del coronavirus a nivel global está golpeando fuerte en diferentes áreas, desde la sanitaria propiamente dicha, hasta la social, económica y por ende impacta en la caída de la recaudación en cada una de las cajas de las empresas del Estado y de las privadas.

Esta es la situación de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que no escapa a la realidad imperante y ve reducida su recaudación de manera exponencial.

El interventor de la EPE, el Lic. Mauricio Caussi, explicó que “actualmente la recaudación cayó un 70%, con lo cual la empresa está cobrando el 30 % de lo previsto; además el consumo cayó entre un 10 y un 15 %”.

“Esto pone a la empresa en un contexto muy complicado en el mediano y largo plazo. A diferencia de lo que se había aprobado en el presupuesto, en uno de los proyectos específicos que habíamos presentado en el Consejo Consultivo en el comienzo de la gestión, había sido la reformulación del presupuesto porque lo que nos planteó la gerencia comercial es que el número aprobado en ese presupuesto sobreestimaba entre 6.000 y 7.000 millones de pesos lo que íbamos a recaudar, en un contexto normal, previo a la pandemia. Es decir que ya partíamos con un déficit entre 6 y 7 mil millones de pesos, en un actividad económica normal, más paritarias. Lo que viene a hacer la pandemia es a profundizar y aumentar la proyección de ese déficit y no tenemos techo, porque no sabemos cual va a ser el impacto real. Hoy estamos cobrando un 30% de lo previsto, con lo cual las perspectivas son muy complejas”, subrayó el funcionario provincial.

Entre los motivos que esbozó el funcionario respecto a esta caída en la recaudación, está que muchos usuarios están acostumbrados a utilizar los medios de pagos tradicionales y no a través de plataformas digitales o mediante el uso de internet. Además mucha gente quedó atrapada en la cuarentena obligatoria sin poder cobrar y por ende sin poder cumplir con sus obligaciones..

El Lic. Caussi manifestó que en medio de esta coyuntura, la EPE puso en marcha un plan de austeridad, en este contexto donde la decisión política del gobernador está en línea con la del presidente de la nación, priorizando la cuestión sanitaria. “Estamos enfocados en garantizar el servicio a todo los efectores de salud y a los espacios reformulados para hacer las veces de Centros de aislamiento. Desde la EPE estamos arbitrando todos los mecanismos para que en primer lugar los santafesinos y santafesinas puedan cumplir con el aislamiento obligatorio y quedarse en casa, y para que las actividades consideradas esenciales puedan funcionar sin inconvenientes”.

Y continuó explicando: “hemos hechos un esfuerzo muy grande por estos días para poner en valor y que esté funcionando el viejo Hospital Iturraspe en Santa Fe, en la provisión del servicio eléctrico en la construcción del Hospital Modular del Granadero Baigorria, lo propio en el Hospital de Niños zona norte de Rosario, el acondicionamiento de los salones de la Sociedad Rural de Rosario para enfermos leves; la EPE a pesar de esta coyuntura financiera está haciendo todos los esfuerzos posibles en medio de la pandemia”.



IMPORTANCIA DE QUE

SEA DEL ESTADO

El interventor de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, consideró que “queda de manifiesto la importancia de que este tipo de empresas estén en manos del Estado, no solamente en situaciones de coyuntura normal como promoción del desarrollo, especialmente en esta situación de crisis donde pudimos tomar rápidamente decisiones dado que el Estado siempre prioriza el interés público”.

Finalmente Caussi efectuó un agradecimiento a todo el personal de la empresa, “especialmente al personal que realiza tareas manuales y que está arriesgando mucho más que nosotros”.