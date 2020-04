"Creo que el contagio en un partido es 0 por ciento" Deportes 14 de abril de 2020 Redacción Por DONATO VILLANI, MEDICO DE AFA

FOTO WEB CRITICO./ Villani continuó discrepando con River por no haber jugado ante Atlético Tucumán.

BUENOS AIRES, 14 (NA) - El coordinador del área médica en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Conmebol, Donato Villani, ratificó ayer su postura sobre la decisión de River de no presentarse a jugar su partido por la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán debido a la propagación del coronavirus y aseguró que "las cuestiones sectoriales en este momento son contraproducentes".

"Yo no tuve una postura en contra de River, tuve una opinión personal que la sigo sosteniendo en este momento. Las posturas sectoriales o personales, en este tiempo y con este tema, son contraproducentes", manifestó Villani en diálogo con la señal de cable TyC Sports. E insistió: "En ese momento, donde el propio presidente decía que se podía jugar al fútbol, me pareció una decisión sectaria que era contraproducente porque crea muchos conflictos con un montón de gente".

Antes de la decisión de suspender la actividad, el médico ya había sostenido que "el jugador de fútbol tiene posibilidad de contagiarse como cualquier individuo que anda por la calle y hace su trabajo". "Los planteles de fútbol están cubiertos médicamente las 24 horas", remarcó, y señaló: "Hace casi 40 años que trabajo en el fútbol y creo que el contagio en un partido es de cero por ciento".

En cuanto a la posible reanudación de la actividad deportiva, el coordinador del área médica expresó: "El protocolo todavía no está definido, pero si es que se están tomando medidas, no me cabe dudas de que cuando esto se reinicie no se va a reiniciar como si nada hubiese pasado".

En la misma línea, resaltó: "Yo calculo que esta semana la Conmebol va a dictar un cronograma que cada país lo va a adaptar a su circunstancia y a sus cuestiones sociales pero básicamente va a ser un protocolo del ABC por el caso de que algún día esto se reinicie".

Consultado sobre la situación en Alemania, donde evalúan testear a los jugadores y aislarlos al primer síntoma, respondió: "Nosotros en la Conmebol también estamos pensando en hacer los tests pero eso hay que adaptarlo a la realidad sudamericana". "Tenemos una realidad social y económica muy distinta a Alemania por eso es que también hay que pensar muy bien y seriamente los pasos a seguir", concluyó.