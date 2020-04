Zárate, dispuesto a seguir en Boca Deportes 14 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA DISPUESTO A RENOVAR./ Mauro Zárate.

BUENOS AIRES, 14 (NA) - El delantero de Boca, Mauro Zárate, expresó ayer sus ganas de continuar en el "Xeneize" al asegurar que le "encantaría renovar" su contrato, que finaliza en junio de 2021, aunque remarcó que la decisión depende de la institución. "Ojalá que así sea. Soy muy feliz en Boca y me encantaría renovar. Obviamente que no depende sólo de mí, pero es mi deseo", manifestó Zárate en diálogo con el diario Olé.

En cuanto al nivel que mostró desde su llegada al club, el ex jugador de Vélez consideró: "Por muchos momentos fui titular en este año y medio. Estos partidos me tocó estar afuera por las lesiones y aportar desde donde me tocara". Y añadió: "Lo mismo me pasó en la Copa del año pasado, fui titular y después de la lesión en Quito me tocó perderme la vuelta de cuartos y una semi con River. Queda en uno estar listo cuando toque y demostrar que puedo estar entre los once".

El futbolista también contó que continúa con los entrenamientos en su casa durante la cuarentena y se refirió a la reanudación de las actividades, pese a la falta de precisiones sobre una posible fecha en medio de la pandemia del coronavirus que mantiene en vilo al mundo. "Creo que la motivación, una vez que esto termine y arranque el torneo, te vuelve al instante. Ya es una motivación jugar en el más grande de América", dijo.

Por otra parte, Zárate habló del paso del mediocampista italiano Daniele De Rossi por Boca y señaló: "Fue muy importante para nosotros, dentro y fuera de la cancha. Como jugador ya lo conocía de Italia y como persona sólo de enfrentarlo muchas veces, yo en Lazio y él en la Roma. Ahora, como compañero, tengo nada más que cosas positivas para decir de él".