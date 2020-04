Coronavirus: confirman un total de 2.277 casos y 98 fallecidos Nacionales 14 de abril de 2020 Redacción Por Tres personas murieron y otras 69 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, informó el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte vespertino.

Una persona es derivada a una centro de salud en Buenos Aires.

BUENOS AIRES, 14 (NA).- Un hombre de 70 años de Córdoba, otro de 86 de la Ciudad de Buenos Aires y una mujer de 75 de la provincia de Buenos Aires son los tres muertos por coronavirus que informó anoche el Ministerio de Salud de la Nación, por lo que la cifra de fallecidos llegó a los 98, al tiempo que se confirmaron 69 nuevos casos del Covid-19, con un número total de 2.277 infectados.

Asimismo, se informó que de todos los enfermos, 830 (36,5%) son importados, 790 (34,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 354 (15,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los 69 nuevos casos 29 son de la provincia de Buenos Aires (tiene en total 601 infectados), 10 de la Ciudad de Buenos Aires (596), 3 de Chaco (153), 4 de Córdoba (210), 7 de Corrientes (31), 3 de La Rioja (22), 2 de Mendoza (59), 2 de Neuquén (88), 3 de Río Negro (81), 2 de Santa Fe (205), y 4 de Tierra del Fuego (99).

En el caso de Tierra del Fuego se incluyeron cinco casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa, ya que según informó el Ministerio de Salud bonaerense "debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino".

Las otras provincias que este lunes no registraron casos de coronavirus, pero que ya tenían pacientes enfermos son: Entre Ríos con 21, Jujuy 5, La Pampa 5, Misiones 3, Salta 3, San Juan 2, San Luis 11, Santa Cruz 40, Santiago del Estero 12 y Tucumán 30.

Por otra parte, según pudo confirmar NA hay otros tres muertos por Covid-19 que se registraron más temprano y que aún no fueron incluidas en la lista de decesos del Ministerio de Salud de la Nación, pero que en las próximas horas serán agregadas, por lo que la cifra de fallecidos ascendería a 101.

Se trata de la muerte de otros tres hombres: uno en Córdoba, otro en Río Negro y el restante en Chaco.

En la provincia patagónica, el deceso se produjo en una clínica de la localidad de General Roca y la víctima, de 40 años, se constituyó en la de menor edad registrada en la Argentina hasta el momento.

El hombre había sufrido tiempo atrás una tuberculosis pleural que le había dejado secuelas, informaron autoridades sanitarias locales.

El paciente, oriundo de Choele Choel, sufría constantes complicaciones por cambios climáticos y otras circunstancias.

En la misma mañana se informó del deceso de un hombre de 78 años en una clínica de Alta Gracia, Córdoba, y pocas horas más tarde se detalló el fallecimiento de un hombre de 54 en una clínica privada de Resistencia, Chaco, a causa de coronavirus.

La nueva víctima fatal, la novena registrada en el Chaco, se sometía a diálisis en la clínica Fresenius Medical Care y era compañero de turno de otro hombre que también murió infectado con el virus, mientras que la esposa dio positivo para la enfermedad, según indicó la agencia chaqueña Foco.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló este lunes que "el 80 % de las personas que tengan coronavirus van a transitarlo de manera leve o moderada, el 14 o 15% puede tener alguna situación de mayor relevancia, como una neumonía y el 5 % puede tener una situación crítica".

Durante el reporte diario en el que se detallan los datos epidemiológicos, las acciones y recomendaciones en torno a la pandemia de Covid-19, la viceministra además indicó que la mayor cantidad de los fallecidos se concentran en mayores de 60 años.