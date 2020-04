Más de 7,8 millones de personas cobrarán el IFE Nacionales 14 de abril de 2020 Redacción Por El Gobierno nacional inyectará $80.000 millones al consumo a través del Ingreso Familiar de Emergencia.

FOTO NA VANOLI. El titular de la ANSeS brindó detalles del subsidio.

BUENOS AIRES, 14 (NA).- Más de 7,8 millones de personas percibirán el Ingreso Familiar de Emergencia de $ 10.000 para aliviar la crisis por la pandemia del coronavirus, lo cual demandará al Estado un desembolso de $ 80.000 millones, anunció hoy el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli.

En una conferencia en Casa de Gobierno, el funcionario precisó que el bono de emergencia por $ 10 mil ya fue percibido por 2.400.000 personas, beneficiarios de la AUH y de la ayuda por embarazo. El resto comenzará a cobrarlo desde el 21 de abril próximo en el caso de los que declararon una cuenta bancaria, y el resto desde el 6 de mayo próximo.

"Son un total de 7.854.816 que van a cobrar los 10.000 pesos de ingreso familiar", precisó Vanoli, y añadió que desde el organismo están solicitando los "datos de las cuentas bancarias para los que tienen que cobrar este beneficio".

Con esos fondos el Gobierno busca contener en parte la caída en la actividad laboral, sobre todo del sector informal, en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Las cifras no son definitivas, porque luego del 5 de mayo se iniciará un período de reconsideración para quienes no fueron aprobados, y se podría sumar más gente.

En la cantidad anunciada por Vanoli figuran también 2.389.764 padres que perciben la AUH por los hijos y las mujeres que cobran la Asignación por Embarazo, quienes ya empezaron a cobrar.

Cuando el Gobierno anunció la entrega de esta suma estimó que alrededor de 3.600.000 personas estarían en condiciones de percibirla, por lo que el número final se ubica por encima del doble de lo proyectado.

En ese primer momento se anunció que lo percibirían aquellas familias en las que no existe otro ingreso, esto es que no hay asalariados formales, ni jubilados, pensionados o monotributistas de las categorías mas altas.

El número final de beneficiarios se difundió luego del cruce de datos realizado por ANSeS con otras entidades del Estado como la AFIP y el Ministerio de Trabajo.

De acuerdo con los datos ofrecidos en primera instancia por el organismo previsional, los inscriptos superaron los 11 millones, por lo que más de 3 millones fueron desaprobados.

Las sumas empezarán a ser percibidas desde el martes de la semana próxima para aquellas personas que tienen cuenta bancaria y dejaron inscripto el número de CBU. Quienes no la tengan deberán informar vías alternativas como billeteras electrónicas o mecanismos de extracción en cajeros sin tarjeta y lo podrán realizar a partir del jueves.